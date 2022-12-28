林懷民祖宅「培桂堂」捐縣府　林開泰診療所舊宅變身星巴克

▲▼ 嘉義縣定古蹟「培桂堂」林開泰診療所舊宅開幕，未來將引進星巴克。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣定古蹟林開泰診療所舊宅105年捐贈給嘉義縣政府，經縣政府數年的調查研究、修復規劃設計等前置作業，自109年開始進行建物的修復工程，總計花費3800萬元，於今年10月正式完工，委託新港文教基金會維護管理、試營運。文化部長李永得、縣長翁章梁、雲門舞集創辦人林懷民、新港文教基金會董事長陳政鴻、等民代貴賓皆到場參與揭幕，培桂堂預計明年1月正式開放，供民眾參觀。

李永得說，培桂堂是新港地區重要的記憶，建築極具有文化歷史價值，文化部全力協助，要保留文化資產，留傳給後代、供大家使用非常的不容易，感謝林懷民先生的家族及嘉義縣政府的努力，未來由新港文教基金會管理營運，文化部也會持續支持。

翁章梁特別感謝林懷民老師的家族，將林開泰診療所舊宅捐贈給嘉義縣政府，也代表著捐贈給所有人，裡頭充實的文物典藏及完備的展示設施，應會吸引不少的民眾前往參觀，且建物鄰近奉天宮、大興宮、復興鐵橋等古蹟及歷史建物，可望串起新港的藝文網絡，提升嘉義縣藝文及觀光風氣。

林懷民在致詞時，特別舉杯以酒「敬天、敬地、敬祖先」，他說，房子已不是林家的，捐贈給縣政府代表這是大家的，期許大家能在房子裡頭獲得樂趣、幸福的感覺、美好的日子。

文觀局長許有仁介紹，林開泰診療所舊宅將以開泰醫師父親林維朝所題寫的「培桂堂」名號對外開放。建物分為診療所、大廳、新娘房、榻榻米間、讀書間、食飯間、灶腳等空間，每個空間都有展示相對應的林家生活文物。

診療所有主人翁林開泰醫師年輕帥氣的文青照，藥櫃裡有當年最貴的消炎針劑─阿斯匹靈，並有領藥櫃、看診屏風及看診用具等；大廳掛有開泰醫師與林維朝的書畫，並擺設供桌、太師椅、日式神龕等傢具；榻榻米間掛有林維朝題寫的家訓「公爾忘私」的匾額，並擺設日式圍棋盤及開泰先生娘的老風琴。

新娘房牆面展示開泰醫師夫婦和十 位子女的結婚照。大廳前廊，是開泰醫師長孫林懷民，雲門舞集創辦人，幼時表演的舞台。陳列室以圖文年表呈現林氏家族在不同時代的工作與生活。

「培桂堂」邀請美學家蔣勳、音樂人林強、音樂人林生祥擔任華語、臺語，以及客語的語音導覽配音，精彩介紹林開泰診療所的歷史、林氏家族的故事，以及兼具台灣、日本與西式因素的建築物。

「培桂堂」庭園綠意盎然，百年桂花樹、巨大樹蘭下都有可以歇腳的座椅，沿著大鄧伯花廊來到後院，還有即將在明年ㄧ月十ㄧ日開幕的「星巴克」。訪客可以一邊欣賞古蹟風貌，一邊品嘗咖啡，享受身心皆富足的時光。