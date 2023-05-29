拜登麥卡錫敲定提高美債上限2年　協議重點一覽

▲美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。（圖／路透）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）經過多日談判，終於達成協議提高美債上限至2025年1月，協議擬於31日在國會表決，雙方將各自尋求黨內相挺。

政治新聞網Politico指出，協議原則同意提高債限門檻2年，這段期間限制、削減政府的非國防支出、收回未用到的防疫經費等。這與拜登期望徹底將目前31.4兆美元債限門檻鬆綁相去甚遠，也遠未達共和黨要求大幅削減支出、終止學貸寬免等目標。

若兩黨領袖能在接下來幾天取得足夠黨內支持讓參眾兩院通過這份協議，則10月份開始的新會計年度將大部分凍結非國防的可自由支配資金，並就長年的飢餓救濟計畫實施實質性限制。

►提高債限2年



法新社指出，這份債限協議正式名稱為「2023年財政責任法案」（Fiscal Responsibility Act of 2023），為行政部門提高債限2年，意味拜登在2024年11月總統大選前毋庸再為債限協商煩惱。

「華爾街日報」指出，考慮撥款調整後，協議維持2024會計年度的非軍事開支與2023年度大致持平，規模約6370億美元，2025會計年度可略增1%。但協議有一項條款，即若12條撥款法案沒法於今年底通過時，政府支出將強制刪減1%。

據白宮向民主黨內國會議員報告的協議概要，2024會計年度的軍事支出將大致達到拜登所提需求，即增加3%至8860億美元，當中含1210億美元用於退伍軍人項目。

白宮先前表示對照10年預測基準線，這些相關支出限制約可減少約1兆美元政府支出。

►砍國稅局經費、收回未用完疫情紓困款

這項協議將美國國稅局（IRS）原本計劃10年間強化稅務執法和技術更新的資金砍掉214億美元；國會去年通過這部分的預算規模為800億美元。

協議也將國會之前通過應對COVID-19疫情紓困沒用到的款項收回，初估金額約290億美元。

►延長領取食物救濟的工作年齡

白宮在協議裡同意共和黨其中一個核心訴求：拉高領取聯邦救濟的工作要求門檻。

四肢健全、沒有受撫養人的低收入成年人想經由「補充營養援助計畫」（SNAP）領取食物救濟者，按規定需有工作。協議將現行需工作的年齡從18到49歲提高到54歲。

►鬆綁能源項目許可

協議為大型能源和基礎設施計畫所需的複雜環評期限訂為2年，並賦予計畫開發商在截止日期前提起訴訟的權利。縮短目前環評時程平均需費時4年半一直是共和黨人念茲在茲的要務。

協議還特別加快山谷管線（Mountain Valley Pipeline）剩下的許可審核。485公里長的山谷管線是一條位於西維吉尼亞州和維吉尼亞州的天然氣管線。

►何謂美債上限

德國之聲（DW）指出，美國國會1917年首次引入債務上限制度，規範美國財政部可承擔的國家債務數額，用意是讓聯邦政府放手辦事，不需發行每筆債務都要先請國會批准。

美國過去70年將債務上限提高78次，包含2011年當時白宮與國會一度未能就新的上限達成共識，導致標準普爾下修美國主權信評引發借貸成本上升。