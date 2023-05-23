馬國女大生魂斷台灣！凶嫌律師出新招...檢批：有拖延訴訟之嫌

▲陳柏諺掐斃馬來西亞籍蔡姓女大生被依殺人罪起訴羈押至今，現在身形與羈押前相比明顯消瘦。（合成圖／翻攝自Facebook）

記者黃宥寧／台北報導

30歲陳柏諺掐斃馬來西亞籍蔡姓女大生被依殺人罪起訴羈押至今，法院今（23日）開庭，從台北看守所提訊陳。陳辯護律師今撤回先前準備程序所表示「傳聞同意」，此行為讓公訴檢察官當庭提出質疑有拖延訴訟之嫌，但陳的律師強調「一切符合刑事訴訟法」，並指出只是就證據能力重新做意見表達，對案子審理並無延滯情況。

陳去年10月13日涉掐斃蔡女遭羈押至今，相較於羈押前模樣身形瘦了不少，外表看上去也有些憔悴，而他始終否認犯行，僅認加工自殺。

今開庭，陳辯護律師當庭撤回先前準備程序所表示「傳聞證據同意」，並解釋律見時，陳擔心若同意恐會對二審不利，因此決定具狀撤回。

公訴檢察官當庭說，該案已行多次準備程序庭，今卻提出書狀指出對很多部分都有爭執，而先前開庭都有律師協助被告，但遲至今日才提出這些完全迥異主張，是否有拖延訴訟之嫌？

陳的律師回，書狀裡主要是就證據能力重新做一次整理及意見表達，對案子審理並無延滯情況，而這些證據是檢察官有引用在起訴書內，但與犯罪事實欄記載並無關聯，會影響起訴範圍及判決「一事不再理」範圍，而提出證據方法本來就是檢察官責任，但也尊重檢方是否傳喚警詢時的證人。

▲蔡女來台讀書疑遭陳男掐斃。（圖／翻攝自當事人IG）

檢察官砲火猛烈說「若對這些證人有爭執，當然會傳喚」，但這真的非常有延滯訴訟之嫌，尤其是被告在押的情況。（據刑事妥速審判法規定，犯罪人最多會被羈押15個月，若15個月後一審還沒判決確定，就必須將犯罪嫌疑人釋放不得再延押。）

同時，陳的辯護律師也提出爭執事實應多列，「被告在111年9月有萌生殺人犯意？那該人是陳的前女友還是蔡女？」、以及「買普拿疼是否為殺人後畏罪自殺所用」，若是畏罪自殺具體計畫內容為何，與被告蔡女囑託自殺是否有關聯。

最後，陳的律師請求傳喚曾姓法醫證明，案發現場未發現扭打掙扎破壞痕跡，至於傳喚蔡女生前心理醫師作證，是想證明蔡女有抑鬱症，以此證明蔡女有囑託陳加工自殺。

對此，受命法官諭知，待合議庭評議再決定是否傳喚，改訂下月21日續行準備程序庭及訊問延押庭。