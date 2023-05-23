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專騙台灣人！大馬破獲跨國犯罪集團　40男女設賭局「錢全匯中國」

▲▼網路詐騙。（圖／CFP）

▲馬來西亞警方日前破獲一個專門針對台灣人的犯罪集團。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞警方19日破獲一個跨國犯罪集團，發現有40名來自不同國家的男女，在雪蘭莪與吉隆坡一帶，透過網路賭博活動大撈台灣人的錢，還提供非法電子貨幣兌換服務，從中牟利。

據《中國報》報導，大馬警方5月19日在雪隆一帶破獲一個跨國集團，發現有17名馬來西亞男子、一名馬來西亞女子、15名中國男子、6名中國女子，以及一名新加坡男子涉嫌通過網路，引誘台灣賭客參與他們的線上賭博活動。

這幾名年齡介於20至58歲的嫌犯首先假意要求台灣賭客將錢匯款到中國籍「錢騾」（money mule，指為別人轉移或處理非法得來的資金的人）的銀行戶口，再聲稱客服會為賭客兌換分數來賭博。

除此之外，相關集團還在沒有執照的情況下，進行非法電子貨幣兌換服務，將騙來的錢換成電子貨幣後匯款到中國。警方也在這起行動中起獲88台手機、3輛轎車，以及馬幣2萬9587令吉（約新台幣20萬元）和美金5000元（約新台幣15萬元）的現金。

大馬警隊秘書諾西亞指出，這是一起商業罪案調查局與國家打擊金融犯罪中心（NFCC）聯手展開的行動，而警方也將援引刑事法典420（詐騙）和2001年反洗黑錢、反恐融資及非法活動收益法令4（1）條文調查此案。

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