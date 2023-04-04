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發掘在地好滋味！新北嚴選打響名號　半年創1800萬營業額

▲新北嚴選打響名號 半年創1800萬營業額。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市透過各種聯合行銷、市集活動，半年內帶領業者創造超過1800萬營業額。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北嚴選讓大家看見特色美食、好物以及好店，自去年新北嚴選名單出爐，新北市政府去年透過各種聯合行銷、市集活動，半年內帶領業者創造超過1800萬營業額。經發局長何怡明表示，未來將持續攜手業者於各地展售商品，帶動庶民經濟發展，致力打亮「新北嚴選」品牌，推廣新北特色伴手禮及美食店家。

經發局長何怡明表示，市府每2年辦理新北特色商品徵選活動，鼓勵業者開發融合在地特色風味的商品與美食，引領業者持續創新，發掘在民間的好味道。去年「新北嚴選」徵選活動，網路票選吸引超過30萬人次參與，投下近70萬票，經激烈評選後共有46項特色商品、31家美食名店獲獎。

▲新北嚴選打響名號 半年創1800萬營業額。（圖／新北市經發局提供）

▲松包子的靈魂主廚阿翔立志傳承父親的好手藝，不斷創新研發各種口味的包子，用包子傳遞記憶中的傳統美味。

位於林口老街的巷弄內，有著ㄧ間美式風格貨櫃屋造型的貝果專賣店「YoYo bagel 溜溜貝果」。34歲的小羅師傅畢業於幼保科，因緣際會下前往上海、紐約、日本學藝，學成歸國後選擇在林口落地深耕。小羅師傅說，「食材是根，學習是本，ㄧ切美好的烘焙產物，都該從最天然的食材開始。小孩子要吃的，當然要選最好最天然的食材，讓小孩也能健康的成長」。店家名稱緣起於妻子外號「YoYo」，感謝妻子當堅強的後盾，讓他可以放心在國外追求烘焙夢想。

此次讓溜溜貝果嶄露頭角的「心饗蛋黃酥禮盒」，並非因商業價值而生的產物，而是結合關懷與愛所誕生的「心饗」禮盒，免費分享給在中秋夜裡孤獨的獨居老人及弱勢家庭兒童。禮盒外觀設計為鏡面透亮的反射材質，就像純白的月光，照耀著大地每個角落，在中秋夜裡也能讓照亮著需要關懷的人們，充滿著愛與希望。

▲新北嚴選打響名號 半年創1800萬營業額。（圖／新北市經發局提供）

▲美式風格貨櫃屋造型的貝果專賣店「YoYo bagel 溜溜貝果」。

松包子的靈魂主廚阿翔立志傳承父親的好手藝，不斷創新研發各種口味的包子，用包子傳遞記憶中的傳統美味。阿翔找了老朋友—吃遍全台灣的OS桑阿松，來試吃並給予建議。阿松表示，吃到包子的當下非常喜歡，一個小小的包子不只美味，更承載著濃濃的孝心。

以「黃金筍肉包」參加新北嚴選獲獎的商品，是松包子與台灣魯肉飯連鎖品牌鬍鬚張攜手合作所推出的經典之作。食材選用松包子的招牌包子，口感扎實飽滿、香氣獨特，再加上鬍鬚張人氣第１名小菜─黃金筍絲，使用傳統作法拌炒，嫩香順口，以及CAS認證的上等豬後腿肉製成內餡。松包子的包子，有行家最愛老麵的香Q綿密還帶甜味的口感，愈咬愈有滋味，為CP值最高的絕佳享受。

經發局補充，新北嚴選還有許多優質商品等著大家去挖掘，歡迎大家一同發掘各式不同好禮及美食，詳請請上「新北市政府經濟發展局」網站查詢。

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