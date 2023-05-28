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嘉縣中埔飲水思源紀念碑再修復　社規計畫攜手當地藝術家再加分

▲▼ 中埔鄉「飲水思源紀念碑」空間營造竣工揭幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲中埔鄉「飲水思源紀念碑」空間營造竣工揭幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水資源得來不易，乾旱尤其令人苦不堪言，近一甲子前，天主教聖言會士、山東籍神父陳錫洵51年時到偏鄉嘉義縣中埔鄉建教堂傳教，看到逾百戶村民靠鑿井、挑溪水過活，且政府沒錢蓋水廠，為解缺水之苦，他向西德援外慈善組織募款45萬元，加上嘉義縣政府、中埔鄉公所補助經費，以及各機關團體用戶捐款，共花費88萬元整建自來水廠，當時經濟2萬元可買1甲地，45萬元可買逾20甲地，是一筆大數目。

▲▼ 中埔鄉「飲水思源紀念碑」空間營造竣工揭幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

53年自來水廠完工，為感念天主教會的貢獻，當時還特別設立飲水思源紀念碑，見證政府與民間、跨宗教與國際間的合作，意義非凡，隨時間推移紀念碑塵封逾半世紀，風吹雨淋青苔遍布，碑文變得模糊不清。

▲▼ 中埔鄉「飲水思源紀念碑」空間營造竣工揭幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

陳神父107年3月21日百歲辭世，111年6月中埔天主堂與台水公司第五區管理處溝通協調，管理處同意撥款整修圍牆，讓紀念碑得以原址原碑重現，經雲林科技大學鄭傑文教授團隊免費修復，碑文碑體重現世人眼前，此外更號召在地藝術家與熱心人士成立工作坊，向縣府綜合規劃處申請社區規劃師駐地輔導社造計畫獲30萬補助，營造出「沁迎故事牆」，整體美化空間正式竣工揭幕，歷史重現眾人眼前。

▲▼ 中埔鄉「飲水思源紀念碑」空間營造竣工揭幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

揭幕儀式在台水公司五區管理處中埔坪加壓站舉行，縣長翁章梁、立委陳明文夫人廖素惠、台水總經理李嘉榮、台水第五區管理處長蕭淑貞、中埔鄉長李碧雲、縣議員陳柏麟、天主教嘉義教區主教浦英雄、天主教聖言會省會長張日亮神父及參與營造的中小學校長，近30位嘉賓共同揭幕。

沁迎故事牆有四面主題鐵雕，由紅瓦貓工作坊黃千聞設計，嘉義鐵雕藝術家賴銘傳打造，分別傳述「早年取水不易生活艱苦」、「陳神父募款助建自來水廠」、「居民歡欣鼓舞迎接自來水」和「飲水思源紀念碑光輝再現」的故事，而「沁迎」二字邀請中埔啟承文化藝術基金會董事長晉茂根惠賜墨寶，再以鐵雕落款。

▲▼ 中埔鄉「飲水思源紀念碑」空間營造竣工揭幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

參與的志工來自四面八方，男女老幼各有分工，動員共總325人次，年紀最小8歲、最大80歲，竹崎國小黃靜雯老師指導眾多社造志工、天主教會青年拼貼馬賽克；中埔、中山國小兒童藝術營參與馬賽克拼貼；中埔村長游淑貞帶領村內環保志工隊協助馬賽克作品上牆及整理環境；嘉義市立仁高中動員學生志工油漆圍牆等，落實社區營造精神，也成為嘉縣府編撰家鄉100問的教材及觀光景點，令故事永流傳。

▲▼ 中埔鄉「飲水思源紀念碑」空間營造竣工揭幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

紀念碑二側延伸圍牆牆面與地坪以馬賽克拼貼水波紋，營造紀念碑佇立水面意象，創塑古樸簡約又充滿能量紀念空間，讓參訪者發思古幽情，緬懷前人博愛濟世情懷，透過社造讓飲水思源紀念碑更具歷史意義，綜規處長郭凱迪也表示讚賞，他說透過社造讓當地藝術家和熱心人士參與，不僅具意義也凝聚社區力量，人們也能夠反思前人的濟世情懷。

翁章梁說，陳神父解決村民缺水苦難的過往曾被紀念碑記錄下來，卻隨著時間流逝被塵封在記憶中，多年後的現在社區規劃師與當地居民回想起故事，攜手尋找並營造周遭環境重現紀念碑風采，也聯合雲科大團隊修復碑文，帶到世人眼前，是一樁回溯歷史的美事，盼大家經過紀念碑時能憶起水資源得來不易，也能感受重新創造的社造氛圍。

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