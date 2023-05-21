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嘉義縣社規師20年成果展　社區山海連線展現創生量能

▲▼ 嘉義縣社區規畫師20年成果展 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣社區規畫師20年成果展 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府推行「嘉義縣社區規劃師駐地輔導計畫」，今(21)日舉辦「社規師20野放日──111年度綜合成果展暨社規師年會」活動，呈現111年度社區施作點成果展，同日舉行20年社區規劃師的年度聚會，邀請20年來參與計畫的社區規劃師齊聚一堂互相交流。縣長翁章梁縣長為新年度的社區規劃師進行授證儀式也歡迎血加入，更鼓勵鄉親投入社區規畫師培訓，一起為社區服務。

▲▼ 嘉義縣社區規畫師20年成果展 。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉裕民社區長期推動樂齡服務，今年初次提案以社規師經費兒童秘密基地「採龍眼趣親子遊憩場」，未來更將打造大坪數全齡休閒社區 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣社規師計畫111年度以「共創，嘉義+1」為題，以「照護整合友善營造」、「文化生活空間」、「地方產業與創生育成」三大施作主軸。東石鄉塭仔社區以舊碼頭為發想，搭建水岸休憩景觀平台與園區「棧寮」、新住民當家協會營造多功能據點「海瀛青銀共生活力園區」、中埔鄉裕民社區建立兒童秘密基地「採龍眼趣親子遊憩場」、布袋推動兩年的「布袋興中街小上海歷史風貌與文學地景縫合計畫」街區營造與軟體營運的階段性成果展出，現場還有許多精彩社區施作成果。

▲▼ 嘉義縣社區規畫師20年成果展 。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉裕民社區結合返鄉基金，招募南華大學建景系畢業青年羅亙甫進行社區規畫及打造，他今年社規師計畫下兒童秘密基地「採龍眼趣親子遊憩場」 。（圖／記者翁伊森攝）

今日除了成果發表，還邀請過去20年來所有社區規劃師一同回娘家，活動前一日共同搭建活動會場，利用在地自然素材搭建社規師村落，除了展現手藝，也讓眾人回味社規師的受訓時光，期望能透過聚會讓不同世代社規師互動，探討社區規劃議題，一起將社區規畫願景傳遞下去。

▲▼ 嘉義縣綜規處社規師成果展證書受贈 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義縣社區規畫師20年成果展幕後推手綜規處長郭凱迪(左4)、委辦團隊許芳瑜(右4)  。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁說，社區規劃師們來自社會的各個角落，眾人運用自身技能，將鄉親對於社區的想像一一實現，為老舊社區注入創造性美感。社規師計畫可以持續20年非常不容易，尤其中央及地方政府越來越重視社區發展，現在也提供相關補助經費，相信一定可以再延續20年。

▲▼ 嘉義縣社區規畫師20年成果展 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁進一步指出，在第一任縣長任期時曾做過村里生活大調查，統計出嘉義縣222處無人整理的髒亂點，當時用半年將這些髒亂點清理完畢。延續當年清理政策，目前縣政府正在推行「村里清潔大作戰」，每一個鄉鎮在每個月需挑出當地一處村落，鄉鎮事前需提出清潔計畫，取得環保局審核及相關單位的協助，有系統性的整理環境，希望可以在卸任前將嘉義縣全縣打掃兩次。如今各個社區都有社規師駐點，結合清潔政策執行，相信環境可以變得又美又乾淨。

綜規處長郭凱迪表示，社區規劃師盛會是嘉義縣政府努力推動社區發展的具體成果，也讓嘉義縣各個村里變得更好，透過社區規劃師計畫能夠凝聚各方力量，推動嘉義縣社區發展，歡迎各界有志人士參加，每個人一定都能為社區規劃盡一份心力。

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