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社會 社會焦點 保障人權

花9千元買30顆寵物雞受精卵！　「土耳其來的」男子這下慘了

▲彰化1名男子網路購買禽鳥受精蛋被判刑。（示意圖／記者湯興漢攝）

▲彰化1名男子網路購買禽鳥受精蛋被判刑。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

網路買蛋要小心！彰化1名寵物雞玩家花了9000元，向網路賣家買了30顆禽鳥受精蛋，卻不知是經由土耳其進口，被海關攔下，被依違反動物傳染病防治條例，判處有期徒刑2月、緩刑2年，還要支付公庫3萬元，男子說，他不知道這些蛋是從國外進口，會提起上訴為自己討公道。

依據起訴書內容指出，依動物傳染病防治法，這些禽鳥受精蛋未經農委會許可由土耳其進口，男子於2022年8月底某日，向網路1名國外賣家下單購買禽鳥受精蛋(計30顆、淨重1.96公斤)。

經該賣家交寄某家國際快遞公司，送達桃園國際機場後，於同年9月29日向關務署報關進口，經人員儀檢有異，會同快遞人員開箱查驗查獲。被依犯動物傳染病防治條例第41第1項之非法輸入應施檢疫物罪，可處7年以下有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金。

法官審酌後，認為男子擅自輸入禁止輸入檢疫物，坦承犯行態度，輸入不久即遭察覺，未流入市面致生重大危害，處有期徒刑2月。緩刑2年。

男子今天受訪說，去年他看網路有賣家出售禽鳥受精蛋，他一看賣家展示的是很漂亮寵物雞，當下以每顆蛋300元代價買了30顆、花9000元下單，沒想到是從土耳其進口，還因此被判刑吃上官司，已經決定要上訴了。

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