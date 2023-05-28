「沒有賴清德就沒有柯總召」　柯建銘曝兩人秘密

▲民進黨總統參選人賴清德與民進黨團總召柯建銘。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨團總召柯建銘出席新竹市信賴台灣之友會成立大會，致詞時提到，沒有民進黨總統參選人賴清德，就沒有柯總召，「當時一個1999年才進到立法院裡面的賴清德委員，他在黨團裡面獨排眾議，說服所有人，堅持要讓柯建銘當總召，這件事放在我心裡很久了，也非常感謝。」

新竹市信賴台灣之友會27日成立。回憶與賴清德的過去，柯建銘表示，2000年時前總統陳水扁執政，那個時候民進黨立法院黨團選總召的時候，有好多有資格選的人，到最後只剩兩個人在選擇，一個在虎口拔牙的牙醫，另一個是醫師沈富雄。當時賴清德才剛進立法院，但是卻堅持要他當總召。

柯建銘也提到，在2012年總統大選民進黨選輸了，整個氣氛非常低迷沮喪，當時賴清德在台南當市長，「我在新竹家裡，思考一個事情，是不是應該世代交替了？是不是不應該繼續再當總召？我唯一打電話諮詢的對象，就是打給賴清德，問他說『清德啊，我總召是不是還要繼續做？是不是該世代交替了？』他很冷靜的說『你當然還要繼續做啊，繼續承擔啊！不要失志。』所以沒有賴清德的鼓勵，就沒有今天的柯總召。」

柯建銘指出，賴清德是一個他最信賴的戰友，坦白講他在賴清德身上學到很多，有時候也是講到常有爭辯，但是黨團就是如此，他一路總來都在旁觀察賴清德，在最關鍵的時刻他怎麼判斷、他怎麼選擇。這麼多年來，大家一起奮戰，「我告訴各位，他絕對是最值得信賴、最有能力當國家元首的人。」