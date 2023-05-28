22歲格鬥小白打比賽「36秒遭一腳KO」身亡　對手竟是金腰帶強者

▲22歲格鬥小白打比賽，開場36秒被對方一腳KO，送醫20天不治。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

四川成都一名業餘格鬥家22歲小龍（化名）2019年報名參加一場格鬥賽，零經驗的他卻被安排與一名11勝0負金腰帶選手PK，導致他開場36秒就被擊倒昏迷，送醫20天後不治。小龍的家屬事隔3年後出面指控，主辦方當初被法院判處要賠償57萬人民幣（約新台幣247萬元），但他們至今一毛錢都沒收到。

根據《紅星新聞》報導，小龍從小就愛運動，偶像是武打明星李小龍，也因此喜歡上格鬥，2019年在四川成都就讀大學期間，偶然認識了一名吳姓拳擊教練，並參加了幾次吳教練的拳擊課程，當時他還沒有想打比賽的念頭，沒想到吳教練2019年11月10日卻突然私訊他「有一場比賽，你願意打嗎？」

吳教練告訴他，對手體重59公斤，實力與他「水平相當」，比賽地點就在成都，說是想帶他「感受一下比賽」，不論輸贏都有240元出場費（約新台幣1042元），他聽了以後非常心動，最後也答應了比賽邀請，直到開賽前2天，他才收到對手王姓選手的資料。

▲教練邀請小龍參加格鬥比賽。（圖／翻攝自微博）

小龍看了王姓選手的資料沒有多想，只知道對方有11勝0負戰績「比較能打」，卻不知道對方曾拿下世界泰拳MFC旗下Shark拳場的金腰帶。直到2019年11月30日，小龍在毫無經驗的情況下，對戰金腰帶等級的選手，開場36秒就被擊倒昏迷，送醫搶救20天後不治。

小龍的家屬事後把主辦方、王姓選手、吳姓教練等告上法庭，請求死亡賠償金、醫療賠償金及喪葬費等賠償。成都錦江法院一審認為，主辦方在舉辦比賽的過程中，明顯有組織不規範、未合理配對對手、醫療保障不健全等一系列疏失，判處主辦方賠償小龍家屬57萬人民幣。

至於其餘被告，成都錦江法院認為，格鬥比賽中發生傷害不可能避免，王姓選手在比賽中的行為均未超出比賽規則，也不具有惡意侵權性，而吳姓教練僅是提供比賽信息，也徵得小龍自願參賽，審酌後判處王姓選手、吳姓教練不用承擔連帶賠償責任。

▲小龍直到比賽前2天，才知道自己的對手是誰。（圖／翻攝自微博）

事發至今已經3年，小龍的哥哥出面指控，小龍的死亡對他們家打擊很大，父母的精神狀態很受影響，如今案情經過一審與二審後，法院都判處主辦方要賠錢，但他們至今一毛錢都沒收到，也導致小龍的遺體仍存放在殯儀館，至今未進行火化，深怕主辦方會提出異議，要求再次調查死因，火化後就沒辦法調查了。

小龍的哥哥表示，他們後來向法院申請強制執行，卻發現主辦方（野蠻怪獸公司、瑪門時代娛樂公司）名下並沒有可執行的財產，在律師、法院的建議下，他只好再次申請追加兩間公司的股東為案件執行人，目前還在等待開庭中，只希望主辦方趕緊出來面對，讓事件盡早落幕。