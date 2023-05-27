陳水扁曝7年來首度和蔡英文握手　酸：比那一位有溫度多了

▲陳水扁到中捷工安事故罹難者公祭致意。（圖／翻攝陳水扁臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台中捷運日前發生建案施工吊臂掉落中捷軌道，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難，今（27日）舉辦告別式，總統蔡英文、法務部長蔡碧仲、前總統陳水扁都出席。而蔡、扁兩人也被媒體捕捉到短暫寒暄，陳水扁表示，蔡總統主動跟阿扁握手，並表達關懷慰問之意。這是七年來的第一次。他更意有所指表示，「比起那一位有溫度多了！」雖未點名，但外界解讀「那一位」就是副總統賴清德。

近期民進黨主席賴清德強勢推動選罷法排黑條款，讓前議員陳致中政治路恐斷送於此，其父陳水扁則為此四處奔走，更痛批修法是「大開民主倒車」，讓陳頻頻躍上媒體版面，而蔡英文日前在執政7週年記者會上，被問到是否會特赦陳水扁，蔡直言「沒想過也還沒開始想。」形同潑陳水扁冷水，也讓兩人今日互動備受關注。

對於靜宜大學法律系教授林淑雅的告別式，陳水扁表示，自己以凱達格蘭學校創辦人身分與祭。1999年總統候選人阿扁到蘭嶼，與原住民部落代表簽署《原住民族與台灣新政府的新夥伴關係》協定，就是出自林淑雅的倡議推動。

陳水扁指出，20年前陳師孟受委籌設凱達格蘭學校，當時工作小組大約5人，林淑雅是創校校長陳師孟的得力助手，也是創校元老。

至於陳、蔡兩人打招呼時談了什麼？陳水扁表示，事實是，蔡總統主動跟阿扁握手，並表達關懷慰問之意。這是七年來的第一次，「阿扁感受到了，比起那一位有溫度多了！」

