曹興誠：年輕人買房會套牢自己的一生，是最差勁的理財

▲曹興誠。（示意圖／翻攝自Facebook／曹興誠 八不居士）



中央社

聯電創辦人曹興誠今天在中興大學演講指出，台灣只要維持獨立地位，遵守啟蒙精神，必定有光明的前途，台灣很多人被中國表面的繁榮欺騙，沒看到背後的腐敗貪污、債台高築。

台中市好民文化行動協會與台灣中社等公民團體舉辦的「2023好國學院：認知作戰及民主防衛」系列活動，下午在中興大學邀請曹興誠以「台灣的光明前途」為題進行專題演講，活動由台灣中社社長董建宏及好民文化行動協會理事長林芳如主持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼曹興誠。（圖／記者李毓康攝）



曹興誠指出，他將啟蒙運動簡化為求真、求善、求美，獨立是文明趨勢，獨立代表成就與光榮，但台灣獨立被污名化，台灣只要維持獨立地位，遵守啟蒙精神，必定有光明的前途。

曹興誠表示，過去中國30年經濟發展，主要靠自由世界的幫忙，但中共把功勞全部歸功於自己，並鼓勵排外情緒，台灣很多人被中國表面的繁榮欺騙，沒看到背後的腐敗貪污、債台高築。

「台灣獨則與世界為友，統則與世界為敵」，曹興誠指出，不統不獨不能保持現狀，不獨就是要被統，不獨不統的說法是自欺欺人，邏輯要搞清楚，如果被統一，台灣生靈塗炭，維持獨立則台灣前途無限。

會中有民眾提問如何解決年輕人買不起房子的問題，曹興誠認為，年輕人為什麼要買房子，要做房奴20年，年輕人賺了錢要投資自己的能力，有了能力後就能改善薪資結構，年輕人買房子會套牢自己的一生，是最差勁的理財。

董建宏表示，曹興誠以自身的經歷，非常清楚的告訴大家，台灣如果沒有努力的去認清自己存在的國際社會角色，那麼大家今天所珍惜的民主，所擁有的許多寶貴的生活方式，都有可能消失。

▼聯電前董事長曹興誠。（圖／記者李毓康攝）



林芳如說，生於民主享受自由的年輕世代，希望邀請大家在不用委屈與恐懼的土地上，看見中國現況，並且共同思考，除了選舉之外，在日常生活中，要如何守護民主自由的社會價值，並且讓這件事成為一種生活方式。