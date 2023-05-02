曹興誠：沒有台獨只有共獨　喊話國際「台灣沒理由跟中國統一」

記者呂晏慈、黃翊婷／台北報導

聯電創辦人曹興誠昨日（1日）出席台灣人公共事務會（FAPA）40周年晚會，直言台灣一直都是獨立的，沒有「台灣問題」，而是「中國問題、共獨問題」，當務之急是要讓國家正常化，把「中華民國」4個字換掉，「中國現在說中華民國已經滅亡了，又不准人家把壽衣脫掉，是什麼意思呢？」

▲曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

曹興誠在晚會致詞時提到，他曾經向前總統陳水扁建議，處理兩岸問題千萬不要講「一中」，兩岸是兩個國家，陳水扁講一邊一國是正確的；今天造成兩岸一邊一國，不是台灣的責任，而是毛澤東、共產黨的責任，「今天沒有所謂台獨問題，只有共獨問題，中共把中華民國分裂成兩個國家，跟台灣有什麼關係？」台灣一直都是獨立的，沒有「台灣問題」，而是「中國問題」、「共獨問題」。

曹興誠表示，他過去主張，要解決兩岸問題只有一個方法，就是由大陸提出統一的條件，交給台灣百姓公民投票，如果公民投票可以過就可以談，如果公民投票沒過請下次再來；以前自己在中國也花了很多力氣說明，統一需要經過公民投票，這是唯一可能的方式，不可能跳過台灣民意、台灣的民主程序達成統一，卻被很多人誤會自己是「統派」，但他從來都是獨派。

▲曹興誠（左）與美國前國家安全顧問、競選共和黨下屆總統提名人波頓（John Bolton）在晚會上分別登台發表談話。

曹興誠直言，台灣沒有獨立問題，現在的問題是如何讓國家正常化，把「中華民國」4個字換掉，披著中華民國沒有道理，因為中國共產黨說中華民國在1949年就已經滅亡了，還在廣州中山陵做了一個牌子，說中華民國「生於1912年，死於1949年」，既然中華民國在大陸已經死了，拿著中華民國的國號相當於穿著死人的壽衣，「中國現在說中華民國已經滅亡了，又不准人家把壽衣脫掉，是什麼意思呢？這就是要騙台灣人接受一國兩制，要把台灣人騙進一國兩制的棺材活埋掉。」

曹興誠說，今天台灣要在國際上澄清一個重要事實，兩岸分裂是中共造成的，只有共獨問題，沒有台獨問題，台灣人民對台灣這塊土地有政治自決權，「誰是台灣的主人呢？就是我們，沒有別人！」台灣主權不容侵犯剝奪，統一連談都不用談，今天在台灣有很多人配合大陸講民族主義、民族復興，「我們要拆穿這些謊言」，中華民族是國民黨和共產黨編造出來的名詞，想藉此消滅各民族的獨特性，來完成他們一統天下的政治野心，漢、滿、蒙、回、藏、苗都應該宣布獨立，這才是中國問題的解方，台灣也沒有需要跟中國統一的理由。