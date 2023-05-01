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曹興誠會波頓高呼台獨　「主張『中華民國』等於穿死人壽衣」

▲▼聯電前董事長曹興誠出席FAPA四十週年慶祝餐會,右為前美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／記者李毓康攝）

▲曹興誠今晚與波頓（John Bolton）同框合影。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

聯電創辦人曹興誠1日表示，世界上沒有「台灣問題」，只有「中國問題」，現在披著「中華民國」沒有道理，因為中國共產黨說中華民國在1949年就已經滅亡了，既然中華民國已經死了，拿著「中華民國」的國號不就等於穿著死人的壽衣嗎？中國現在說中華民國已經滅亡了，又不准人家把壽衣脫掉，是為了把台灣人騙進一國兩制的棺材「活埋掉」。

FAPA今天晚間在台北舉辦40周年慶祝晚會，包括總統蔡英文、副總統賴清德都與會致詞，美國前國家安全顧問、競選共和黨下屆總統提名人的波頓（John Bolton）與曹興誠分別登台發表談話。

▲▼聯電前董事長曹興誠出席FAPA四十週年慶祝餐會。（圖／記者李毓康攝）

曹興誠致詞時表示，他曾經向前總統陳水扁建議，處理兩岸問題千萬不要講「一中」，兩岸是兩個國家，陳水扁講一邊一國是正確的；今天造成兩岸一邊一國，不是台灣的責任，而是毛澤東、共產黨的責任，「今天沒有所謂台獨問題，只有共獨問題，中共把中華民國分裂成兩個國家，跟台灣有什麼關係？」台灣一直都是獨立的，沒有「台灣問題」，而是「中國問題」、「共獨問題」。

曹興誠說，他過去主張，要解決兩岸問題只有一個方法：由大陸提出統一的條件，交給台灣百姓公民投票，如果公民投票可以過就可以談，如果公民投票沒過請下次再來；以前自己在中國也花了很多力氣說明，統一需要經過公民投票，這是唯一可能的方式，不可能跳過台灣民意、台灣的民主程序達成統一。

曹興誠說，他以前推動這個的時候，很多人誤會說他是「統派」，實際上，他從來不是統派，從來都是獨派，而且他主張獨立是世界文明的潮流，1945年全世界獨立國家只有60個，現在已經達到195個，而且一定會超過200個，當中一定有「台灣共和國」，台灣沒有獨立問題，現在問題是如何讓國家正常化，把「中華民國」4個字換掉。

曹興誠直言，披著「中華民國」沒有道理，因為中國共產黨說中華民國在1949年就已經滅亡了，還在廣州中山陵做了一個牌子，說中華民國「生於1912年，死於1949年」，既然中華民國在大陸已經死了，拿著「中華民國」的國號不就等於穿著死人的壽衣嗎？中國現在說中華民國已經滅亡了，又不准人家把壽衣脫掉，是什麼意思呢？這就是要騙台灣人接受一國兩制，要把台灣人騙進一國兩制的棺材「活埋掉」。

曹興誠說，今天台灣要在國際上澄清一個重要事實：兩岸分裂是中共造成的，只有共獨問題，沒有台獨問題，台灣人民對台灣這塊土地有政治自決權，「誰是台灣的主人呢？就是我們，沒有別人！」他表示，台灣主權不容侵犯剝奪，統一連談都不用談，現在世界上最幸福的國家都是小國家，例如荷蘭、芬蘭、冰島、丹麥，大家走上小國、自己管理自己是最文明的模式，而台灣今天是小而美的國家。

曹興誠還說，過去「台獨」被國民黨、共產黨污名化，而今天他要站出來說：台獨是光榮、進步的，台獨是台灣的幸運，也是台灣的成就。他說，今天在台灣有很多人配合大陸講民族主義，講什麼偉大民族復興，「我們要拆穿這些謊言」，世界上本來沒有中華民族，中華民族是國民黨和共產黨編造出來的名詞，是想藉此消滅各民族的獨特性，來完成他們一統天下的政治野心，漢、滿、蒙、回、藏、苗都應該自決並宣布獨立，這才是中國問題的解方。

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