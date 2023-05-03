被揀選的你我！展望會Chosen資助計劃　媒合81弱勢童受資助

▲「給孩子一個選擇的機會」邀請富田天主堂弟兄姊妹參與chosen。（圖／花蓮展望會提供下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界展望會「Chosen兒童資助計畫」將選擇權交還給受資助的孩童，讓資助人成為被揀選的對象，給孩子一個選擇的機會，統計去年至今花蓮共辦理15場次，合計約1,150名會眾參與，透過牧師與會友們的愛心響應81名孩子被資助，因著神的愛，讓受苦的孩子有機會轉變生命！

▲台灣世界展望會曾朝暉社工於太巴塱長老教會見證分享。

自2019年11月推出、陸續在全台辦理「Chosen兒童資助計畫」，以全新的資助方式邀請民眾加入兒童資助計畫，讓遠方陌生的弱勢孩子人生第一次有機會做選擇，藉由照片選擇幫助自己的資助人，這是美好的交流與連結。

擔任花蓮聯禱會主席及馬太鞍長老教會的陳約翰牧師分享，「當初同意響應Chosen兒童資助計畫，一方面是想成為機構的伙伴，彼此連結與關懷；另一方面是幫助教會，愛要有實際的行動，不能只是嘴裡說說而已。唯有活出愛的行動，才能真實地活出真理。」「宣導過程裡，看見主內家人們充滿愛的回應與愛的能量，我自己也很受感動和激勵，原本以為弟兄姊妹們的回饋可能不那麼熱烈，事實是上帝已把愛人如己的DNA種子藏在人們的心中，只待時機的成熟，就會有突破的行動。感謝主，是祂做成一切美善的事！」「雖然大環境有許多的變動，堅信祂是行大事的神，不再浪費現實的考驗，在風浪中經歷神的信實與大能。」





壽豐長老教會陳豐明牧師分享，「抱持分享愛、分享祝福的心態，藉著參與過程，弟兄姊妹不只領受上帝的愛，也學習把愛化為行動，幫助有需要的人。感動看見弟兄姊妹願意學習像耶穌基督，把信念實踐在生活中，做在最小的事上；當願意如此行，就更容易關注平常不容易看到卻有需要的地方。鼓勵大家將愛化為行動，幫助有需要的人！」

▲南華長老教會詩歌敬拜。

東華浸信會何吉田牧師分享，「會加入Chosen兒童資助計畫是單純支持世界展望會的助人工作，幫助國內外有需要的弱勢家庭和兒童，這也和東華浸信會的宣教精神符合，希望讓弟兄姊妹有機會參與援外的行動！」

▲台灣世界展望會葉子庭同工於信義長老教會事工分享。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長表示，感謝因 神的愛帶領，至今花蓮有超過15間教會，約1,150名會眾參與、響應、代禱Chosen兒童資助計畫。我們深知在我所不能，在 神凡事都能，盼望展望會成會教會的好夥伴，讓希望和愛臨到國內外需要幫助的孩子和家庭身上，我們將持續推動Chosen兒童資助計畫，邀請眾教會一起攜手同行！愛心專線：03-8236868。

台灣世界展望會感謝花蓮眾教會包括：大安長老教會、太巴塱長老教會、主權長老教會、光濱長老教會、志學長老教會、南華長老教會、協同會新生禮拜堂、門諾會富安教會、東華浸信會、信義長老教會、馬太鞍長老教會、富田天主堂、壽豐長老教會、鳳林長老教會、鳳信長老教會熱情參與支持。

