　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

被揀選的你我！展望會Chosen資助計劃　媒合81弱勢童受資助

▲「給孩子一個選擇的機會」邀請富田天主堂弟兄姊妹參與chosen。（圖／花蓮展望會提供下同）

▲「給孩子一個選擇的機會」邀請富田天主堂弟兄姊妹參與chosen。（圖／花蓮展望會提供下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界展望會「Chosen兒童資助計畫」將選擇權交還給受資助的孩童，讓資助人成為被揀選的對象，給孩子一個選擇的機會，統計去年至今花蓮共辦理15場次，合計約1,150名會眾參與，透過牧師與會友們的愛心響應81名孩子被資助，因著神的愛，讓受苦的孩子有機會轉變生命！

▲「給孩子一個選擇的機會」邀請富田天主堂弟兄姊妹參與chosen。（圖／花蓮展望會提供下同）

▲台灣世界展望會曾朝暉社工於太巴塱長老教會見證分享。

自2019年11月推出、陸續在全台辦理「Chosen兒童資助計畫」，以全新的資助方式邀請民眾加入兒童資助計畫，讓遠方陌生的弱勢孩子人生第一次有機會做選擇，藉由照片選擇幫助自己的資助人，這是美好的交流與連結。

擔任花蓮聯禱會主席及馬太鞍長老教會的陳約翰牧師分享，「當初同意響應Chosen兒童資助計畫，一方面是想成為機構的伙伴，彼此連結與關懷；另一方面是幫助教會，愛要有實際的行動，不能只是嘴裡說說而已。唯有活出愛的行動，才能真實地活出真理。」「宣導過程裡，看見主內家人們充滿愛的回應與愛的能量，我自己也很受感動和激勵，原本以為弟兄姊妹們的回饋可能不那麼熱烈，事實是上帝已把愛人如己的DNA種子藏在人們的心中，只待時機的成熟，就會有突破的行動。感謝主，是祂做成一切美善的事！」「雖然大環境有許多的變動，堅信祂是行大事的神，不再浪費現實的考驗，在風浪中經歷神的信實與大能。」

▲「給孩子一個選擇的機會」邀請富田天主堂弟兄姊妹參與chosen。（圖／花蓮展望會提供下同）

壽豐長老教會陳豐明牧師分享，「抱持分享愛、分享祝福的心態，藉著參與過程，弟兄姊妹不只領受上帝的愛，也學習把愛化為行動，幫助有需要的人。感動看見弟兄姊妹願意學習像耶穌基督，把信念實踐在生活中，做在最小的事上；當願意如此行，就更容易關注平常不容易看到卻有需要的地方。鼓勵大家將愛化為行動，幫助有需要的人！」

▲「給孩子一個選擇的機會」邀請富田天主堂弟兄姊妹參與chosen。（圖／花蓮展望會提供下同）

▲南華長老教會詩歌敬拜。

東華浸信會何吉田牧師分享，「會加入Chosen兒童資助計畫是單純支持世界展望會的助人工作，幫助國內外有需要的弱勢家庭和兒童，這也和東華浸信會的宣教精神符合，希望讓弟兄姊妹有機會參與援外的行動！」

▲「給孩子一個選擇的機會」邀請富田天主堂弟兄姊妹參與chosen。（圖／花蓮展望會提供下同）

▲台灣世界展望會葉子庭同工於信義長老教會事工分享。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長表示，感謝因 神的愛帶領，至今花蓮有超過15間教會，約1,150名會眾參與、響應、代禱Chosen兒童資助計畫。我們深知在我所不能，在 神凡事都能，盼望展望會成會教會的好夥伴，讓希望和愛臨到國內外需要幫助的孩子和家庭身上，我們將持續推動Chosen兒童資助計畫，邀請眾教會一起攜手同行！愛心專線：03-8236868。

台灣世界展望會感謝花蓮眾教會包括：大安長老教會、太巴塱長老教會、主權長老教會、光濱長老教會、志學長老教會、南華長老教會、協同會新生禮拜堂、門諾會富安教會、東華浸信會、信義長老教會、馬太鞍長老教會、富田天主堂、壽豐長老教會、鳳林長老教會、鳳信長老教會熱情參與支持。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
知名景點「變超醜」！　挨罵糟蹋古蹟...縣府回應了
美光規定「有缺失罰寫50次」　苦主寫到崩潰！內行：台積電也有
快訊／兄弟外援來了！　「大聯盟級洋投」本周抵台
峇里島5星飯店命案！他滿身血爬出求救　1女裸體死在浴缸
三重男把「爸爸骨灰罈」丟分隔島！　真相查出
快訊／被黃子佼點名罵！　《天下雜誌》道歉了
劉雨柔怒「1周只愛愛2次」！　騎身上求歡被拒動念離婚
國3少女墜樓亡！　母整理遺物怒告前男友性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南捐贈繪本抵愛丁堡　黃偉哲：飄洋過海的是書香亦是情誼

升學or就業很煩惱？　勞動部幫4500國高中學子找職場方向

被揀選的你我！展望會Chosen資助計劃　媒合81弱勢童受資助

咖啡果小蠹危害全球！花蓮也淪陷　縣府籲中央建立監測標準

阿北騎機車散心沒回家　屏東潮州警科技協尋馬上找到他

種出拍賣2字頭「高貴」百香果 　高雄農改場IPM讓你更省錢

白河蓮花節5／7登場　黃偉哲邀全國民眾共度溫馨五月天！

深化輔導桃園社會企業團隊　市府聘前行政院長毛治國擔任首席顧問

基隆捷運財務負擔重　謝國樑訴求寛鬆週期今年定案

5月報稅季展開　北區國稅局：直撥退稅快速又便利

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

台南捐贈繪本抵愛丁堡　黃偉哲：飄洋過海的是書香亦是情誼

升學or就業很煩惱？　勞動部幫4500國高中學子找職場方向

被揀選的你我！展望會Chosen資助計劃　媒合81弱勢童受資助

咖啡果小蠹危害全球！花蓮也淪陷　縣府籲中央建立監測標準

阿北騎機車散心沒回家　屏東潮州警科技協尋馬上找到他

種出拍賣2字頭「高貴」百香果 　高雄農改場IPM讓你更省錢

白河蓮花節5／7登場　黃偉哲邀全國民眾共度溫馨五月天！

深化輔導桃園社會企業團隊　市府聘前行政院長毛治國擔任首席顧問

基隆捷運財務負擔重　謝國樑訴求寛鬆週期今年定案

5月報稅季展開　北區國稅局：直撥退稅快速又便利

美25軍火商訪台　柯文哲：應談技術轉移發展國防工業

《造浪者》為何獨賣給Netflix先播？公視半年後才上⋯立委大喊可惜

陳漢典爆和張文綺戀情！　私下「真實關係」曝光...還原約會內幕

男友和媽媽撞名！妹子崩潰：認識1年只敢叫他「寶貝」

Selina生子要暫退演藝圈？粉絲急壞　她認「會調整步調」首正面回應

台積電大客戶AMD財測普普　盤後股價挫逾6%

夫突停車拍下「重要時刻」妻傻眼　千人狂刷+1：錯過要等好幾年

租金三級跳！　高雄最強燒肉店傳續約觸礁

遙距感受的戰爭

嘴唇腫如香腸又「沾蜂蜜」！竟是細菌作怪　醫曝膿痂疹嚴重後果

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

地方熱門新聞

即／高雄鳳山大停電！1607戶受影響

嘉義男童追大甲媽騎到雲林　「車籃裝滿食物」被尋獲

不停讓行人全國大執法　斗六警首日開出53張紅單

5月報稅季　北區國稅局：直撥退稅快

汽車熄火發不動　警發現她少做這事

種出拍賣2字頭百香果 　高雄農改場報你知

訂選合法旅館民宿　出外旅遊不掃興

嬰癲癇又高燒　父堅持送台大

白河蓮花節5/7登場

入營慰問品「役男卡」不實用

台南分署法拍入帳2933萬5千

地方籲中央就咖啡果小蠹建立監測標準

中醫藥北港附醫銀領潮流　雲林首間醫院內銀髮族俱樂部今揭牌

嘉義中埔「宅意」茶館期待打造返家舒適感

更多熱門

相關新聞

砸3億招4800大客車駕駛！2場徵才補183人　業者：老招沒吸引力

砸3億招4800大客車駕駛！2場徵才補183人　業者：老招沒吸引力

客運、遊覽車鬧駕駛荒，公路總局砸3.4億元祭「大客車駕駛徵才就業獎勵」，新手最高領13.7萬元補助，目標協助業者招4800人，全台要舉辦6場徵才，迄今已辦兩場媒合183人，業者嘆駕駛員缺工嚴峻，媒合人數寥寥無幾，招募活動和徵才獎金都是失去吸引力老招。公總表示，獎勵招募為期1年，未來人數會更多。

世界展望會培力信義鄉地方媽媽

世界展望會培力信義鄉地方媽媽

展現綠色行動力關懷弱勢

展現綠色行動力關懷弱勢

電子發票其實超毒！專家示警「濕手拿它更危險」

電子發票其實超毒！專家示警「濕手拿它更危險」

黃偉哲推弱勢家戶共學

黃偉哲推弱勢家戶共學

關鍵字：

揀選你我展望會Chosen資助媒合弱勢兒童

讀者迴響

熱門新聞

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

企鵝妹認「愛玩無套多人運動、1晚3次↑」！

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

許光漢老街「十指緊扣日本女星」　近身護花趕飛蛾

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面