老父撿回收養2智障兒！縣府啟動雙B計畫　重建破房月底交屋

▲蔡家外觀。（圖／溝皂里里長蔡榮修授權提供，下同。）

記者蔡佩旻、郭玗潔／雲林報導

雲林縣北港鎮溝皂里蔡姓老翁平日靠撿回收和微薄補助，與重度智能障礙的大兒子、中度智能障礙的小兒子相依為命，一家人居住的鐵皮屋十分老舊，颱風一來就漏水，而蔡姓老翁已年近80歲，只想有個遮風避雨的家，以及希望有關單位能協助安置兒子們。對此，雲林縣府啟動守護弱勢的「雙B計畫」，目前交由台灣心義工團協助家屋重建，預計於5月28日完成重建進行交屋。

據了解，蔡父與兒子們居住的鐵皮屋十分老舊，門口堆滿雜物，屋內也十分昏暗，一家三口一天只吃一餐，飯菜還是從菜市場撿回來的剩菜，他甚至沒有床，只能睡在躺椅上，加上房屋屋頂破舊，颱風一來就漏水，居住環境很差。

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溝皂里里長蔡榮修透露，蔡老先生的妻子在小兒子出生時突然離家，留下他一人照顧重度智能障礙的大兒子和中度智能障礙的小兒子。大兒子因病的關係，有時候會裸身在村里間走來走去，或是在馬路上亂竄、隨地便溺，十分危險，也影響村里環境衛生，小兒子雖然也飽受病症之苦，但他還會幫忙照顧父親和哥哥，懂事得令人心疼。

蔡榮修表示，蔡老先生以前擔心小孩鬧事，就用鐵鍊鎖在家中，如今他已經將近80歲，心態逐漸轉變，也很擔心自己如果不在了，兒子們無人照顧，因此希望有關單位能協助安置兒子們。

▲蔡家小兒子就睡在廁所旁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對此案，雲林縣長張麗善表示，今年縣府團隊啟動了「雙B計畫-防餓(Better food福德)、防寒(Better Housing好神)」，透過「福德好神」來守護雲林的弱勢家戶及獨居長者，已委請全縣各鄉鎮市公所村里幹事立即進行全面普查，希望能將社區中每個需要幫助的家戶都能找出來，給予他們最大的協助。

而蔡老先生的狀況被披露後，目前由台灣心義工團協助家屋重建，義工團為讓蔡老先生能儘快有個安全的住家，將傾全力以最快速度進行重建，預計於5月28日完成重建進行交屋。

張麗善說，透過雙B計畫的普查，北港鎮公所發現還有一戶蘇姓小妹妹與父祖同居的住家，環境也漏水連連，蕭美文鎮長也立即帶員關心，並先協助打掃居住環境，從而透過雙B計畫啟動幫助蘇家的行動，在地社福中心社工員即會同學校老師、里長家訪蘇小妹妹家，除社工員提供物資包，校方亦盤點媒合相關資源，目前經里長協調媒合也已經有中華義莊慈善會表示願意協助拆除重建的工作。

▲雙B計畫普查出另案蘇家小妹妹也需要幫助，她的房間天花板破損嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善指出，目前雙B計畫的執行進度，透過普查發現的獨居長者及弱勢家戶住屋修繕需求，除了日前交屋的斗六梅林張家，以及大家關心的北港溝皂這2案之外，縣府社會處與勞青處已勘查完成，即將著手住屋修繕的還有莿桐、北港、土庫、虎尾、口湖等8案；另外今天下午土庫陳特凱鎮長與社會處林處長也會到土庫獨居長者11案，弱勢家戶3案計14案去發送物資與關心。