女童陪母上理髮店「亂剪」女客長髮　喀嚓一下賠償5萬！　

記者任以芳／綜合報導

東莞市一家理髮店日前發生了一起意外事件。一名熊孩子在店內玩耍，覺得好奇模仿剪髮師，拿起剪刀把一名女顧客的頭髮剪下一大撮，引發雙方大人爭執，最終在理髮店老闆調停之下，熊孩子家長賠償11500元人民幣，換算台幣5萬左右。

根據監控顯示，女童的母親在店內做頭髮，放任孩子在店內自行玩耍。旁邊剛好有另一名女子在理髮店做頭髮，坐在鏡子前等待。

▲女童陪媽媽上理髮店，好奇亂剪女客頭髮 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

這時，一名小女孩看到理髮師剪頭髮的動作很好玩，便拿起了抽屜里的剪刀，小心走到女子身後，「咔嚓」一下，長頭髮被掉了一大撮。由於小女孩個頭小，一開始女子沒反應，還很狐疑往後看，之後發在頭髮被剪，當場和女童媽媽理論。

理髮店老闆也轉述，「很多！一大戳頭髮沒了，本來協商賠償16000元，後來降到12000元。」

綜合據陸媒報導稱，女童的母親在店內做頭髮，放任孩子在店內自行玩耍。聲稱孩子不懂事，覺得女顧客在小題大做，導致事件進一步惡化。

實際上，女童之前已經有過調皮舉動，拿起剪刀準備剪下女顧客的頭髮，工作人員及時阻止了她。女童趁其不備又跑了過去，等女顧客反應過來的時候，頭髮已經被剪下來了。

事後，女顧客氣到直接報警，要求賠償16000元（單位：人民幣，同下），又變成12000元。經過協商，女顧客最後做出讓步，賠償11500元，換算大約5萬多台幣，主要用來接回受損的頭髮

▼ 女客頭髮少了一大戳 。（圖／翻攝 澎湃新聞）