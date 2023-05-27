宜蘭議員黃浴沂辱「洗澡不鎖門是引誘」　女消防員要求公開道歉

▲國民黨宜蘭縣議員黃浴沂。（圖／擷取自宜蘭縣議會直播）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭彭姓女消防隊員2022年12月在分隊洗澡時遭人闖入偷窺，民進黨議員林詩穎25日在議會桌上插卡聲援聲援女消防員，國民黨籍議員黃浴沂竟嗆：「被偷看的不一定是對的」、「是不是要引誘人去看？」被害女消防與消防員工作權益促進協會今天發表聯合聲明，要黃浴沂公開道歉。

針對宜蘭彭姓女消防隊員受性騷擾案，民進黨宜縣議員林詩穎、林佩螢25日在縣議會聯席審查會中，在桌上插卡聲援女消防員，國民黨籍議員黃浴沂嗆：「被偷看的不一定是對的」、「是不是要引誘人去看？」引發熱議。

26日黃浴沂不道歉的強調，聯席審查會中插卡聲援，很不適當，且綠營議員一直在傷口灑鹽、消費者受害者，對被害者沒有一點實質的正面幫助作為。27日黃浴沂黃僅說，「昨（26）天該回應都回應了，謝謝」。

女消防員與消防員工作權益促進協會，今天發表聯合聲明如下：

一、黃議員檢討被害人，才是消費且傷害當事人，2023年的台灣，竟還有檢討被害人的議員，黃議員公開歧視霸凌的言論，才是真正消費且傷害當事人，呼籲黃浴沂檢討如此缺乏性平意識及同理心之言論，向當事人公開道歉。

二、宜蘭消防局處置職場性騷擾引用錯誤法令、擋假霸凌受害者，仍未公開道歉，消防局聲稱「給予當事人休養3個月」根本是公然說謊，隻字不提擋假與言語霸凌過程，局長徐松奕對於引用法令的說法，更是前後不一，對於因此造成當事人權益受損及霸凌，也沒有向當事人道歉，呼籲消防局盡速修正公傷假認定結果，補償當事人應有權益。

第三、 請林姿妙縣長究責宜蘭消防局失職情事，並承諾打造友善職場環境，宜消防局無視醫師專業與診斷證明，要求當事人親自回消防局本部讓長官評斷病情，以主觀評斷作為核假標準，還曾說出「以我自己來說她的狀況還算OK」、「我對於她真的有住院這件事有存疑」、「不至於遇到這個事情而搞到身心要住院」等言論，請縣長究責相關人員，並承諾不再發生類似情況，打造友善公務職場環境！