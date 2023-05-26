好市多不合格產品下架回收情形　台南市衛生局持續追蹤

▲台南市衛生局持續派員追蹤好市多台南分店有關受A肝病毒汙染之進口冷凍莓果回收及蘋菓西打不良貨品下架情形。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局持續追蹤好市多台南分店有關受A肝病毒汙染之進口冷凍莓果回收情形，截至5月25日止，共計回收「科克蘭冷凍三種綜合莓」2038.53公斤、「科克蘭冷凍藍莓」2144.07公斤及「科克蘭冷凍草莓」290.48公斤，並持續到烘焙製造及販售業者查核共計263家，未有查獲同產品販售或使用情形。

台南市截至今年5月25日止共2位食用好市多莓果通報A肝疑似案例，經疾管署研判皆已排除，台南市政府衛生局電話關懷932位曾購買好市多莓果之消費者，並衛教注意事項。

有關蘋菓西打（鋁罐裝-330ml、寶特瓶裝-600ml、1250mL、2000mL）檢出沉澱物一案，台南市衛生局獲訊於4月25日隨即派員至台南市經銷商及販售業監督下架回收，台南市6家經銷商截至5月25日止已回收14873瓶，台南市販售業者查核共計304家，查獲2家(共計11瓶)尚未辦理下架回收，現場命業者停止販賣並辦理回收作業。如有購買該品項的消費者，可持發票或商品向原購買通路辦理退貨退費。

台南市衛生局提醒，A型肝炎是感染A型肝炎病毒所造成的急性肝臟發炎，主要經由糞口途徑傳播，包括食用、飲用受病毒污染的食物或與感染者密切接觸，如果已經食用疑似食品，請勿驚慌，於最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，若出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫。

此外，建議慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗之必要，自費施打A型肝炎疫苗的合約院所名冊，可上台南市衛生局官網，參考2023年台南市常規疫苗名冊，如需服務請事先電洽院所預約。相關查核及防疫資訊可至台南市政府衛生局https://health.tainan.gov.tw/ 「好市多冷凍莓果專區」網站查詢。