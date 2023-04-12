好市多1神物「變迷你版」　孩子秒嗑光！她讚：屌打市售蛋糕

▲好市多水果寶盒版蛋糕，CP值超讚。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多的水果千層蛋糕，居然有迷你版了！一名女網友驚呼，買了299元的「綜合水果千層蛋糕」，嚐起來酸甜又不膩口，還讓她大讚「屌打市售蛋糕！CP值超高！」邪惡甜點文曝光後，引來一票甜點控大喊衝一波了，「喜歡綜合水果、今天不小心就吃了半盒了」、「小朋友超愛吃，20分鐘...沒了！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一款神級甜點，從照片可見，冷藏櫃擺滿「綜合水果千層蛋糕」，除了熟悉的戚風蛋糕與卡士達鮮奶油配料，上頭還鋪滿草莓、藍莓、葡萄與橘子果肉，讓原PO心動買了一盒回家嚐鮮。

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果真一吃秒讓原PO回味無窮，她不禁大讚「屌打市售蛋糕！好吃～CP值超高！原本的圓形10吋蛋糕，一般家庭真的吃不完，終於出現寶盒版真棒！」

▲4種水果一次滿足。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，一票網友也狂流口水，「這個看起來好棒啊，今年生日就決定買它了」、「好市多的蛋糕真的不錯，提拉米蘇超好吃」、「喜歡綜合水果、今天不小心就吃了半盒了」、「星期日看到就立馬入手了一盒，覺得比全草莓版本更好吃」、「這個昨天才買！小朋友超愛吃，20分鐘...沒了」、「也可以和好市多索取蠟燭哦」、「哇，居然有盒子版」。

至於口感部分，會員與原PO在底下熱心分享，「不會很甜哦！我不愛吃太甜的水果跟零食，所以這款我很喜歡，裡面的卡士達醬有甜味，白色鮮奶油是沒甜的，所以不太會膩口」、「上面一層薄薄的草莓醬，然後中間有一層約1.5公分的卡士達醬，整個搭配起來 我愛了」、「藍莓不用說，大又甜，圓形蛋糕搭配的是奇異果、寶盒版搭配的是綠葡萄喔」。

▼家長也笑稱，孩子們超喜歡吃。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）