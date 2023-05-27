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談離婚瞎扯存款只有43萬　妻一查「他年收1300萬」…法官這樣分配

談離婚瞎扯存款只有43萬　妻一查「他年收1300萬」…財產分配法官這樣判

▲女子直到離婚才發現丈夫年收入高達人民幣300萬。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

中國大陸江蘇一名與丈夫談離婚的張姓女子，對李姓丈夫「我只有10萬（約新台幣43萬）存款」說法存疑，於是向法院聲請調查老公財產，未料竟查出對方年收入高達300萬（約新台幣1300萬），而法院也據此作出關鍵的財產分配判決。

據《頭條新聞》報導，直到談離婚時都不清楚丈夫財務狀況的張女，向法院聲請調查後，發現聲稱只有人民幣10萬存款的老公，年收入高達300萬且有多筆領取高額現金紀錄

法院據此宣判張女可分得60％的夫妻共同財產分配，宜興法院執行局表示，夫妻任一方若於離婚訴訟中，有故意隱藏、轉移、變賣、毀損及揮霍情形，可被處以少分配甚至不分配共同財產。部分地區更要求離婚夫妻須主動公布自己財產，以方便分割。

判決曝光後，網友紛紛表示，「對老婆都不能坦誠相待，難怪離婚」、「防老婆的男人幾乎沒好下場」、「這男的藏得真是深阿」、「幸好離婚了，不然分不到6成」。還有女網友指出，老公1個月只給她3千，卻到酒店狂撒錢，讓她有些感同身受。

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