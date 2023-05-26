你也錯了嗎？剩飯「放電鍋保溫」超危險　1細菌長年害人不淺

▲只要保存溫度低於攝氏60度就可能孳生細菌，導致食物中毒。（圖／CTWANT提供）



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天氣愈來愈熱，食物若不及時冷藏保存，很容易變質腐敗，專家表示，看似無害的米飯，卻經常是造成食物中毒的原因，兇手就是仙人掌桿菌，因為許多主婦習慣將剩飯放在電鍋內保溫，一旦溫度低於攝氏60度以下就有中毒危險。根據食藥署最新資料，仙人掌桿菌長年是最常見食物中毒排名第二的細菌，110年甚至造成1271人受害，超越金黃色葡萄球菌，由此可見其威力。

根據食藥署資料顯示，最常見的食物中毒前兩名細菌為仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌，仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌都廣泛存在於環境中，仙人掌桿菌屬於孢子型態，存活時間可長達數周；金黃色葡萄球菌會釋放腸毒素，加熱也無法除去毒性。

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金黃色葡萄球菌常見於肉、蛋、乳製品等，較廣為人熟知；而仙人掌桿菌多存在於米飯等澱粉類製品。「許多家庭主婦常有一些錯誤迷思，例如認為米飯沒有調味，所以比較不會壞，很常將剩飯直接放在電鍋繼續保溫，一旦溫度沒有管控好，很容易孳生仙人掌桿菌，造成食物中毒。」程涵宇營養師說，仙人掌桿菌中毒會引起嘔吐、頭暈、發燒或四肢無力等。

食藥署也特別提醒，食品加熱的中心溫度需超過攝氏70度，細菌才易被消滅。保存溫度方面，熱存溫度需高於攝氏60度，冷藏溫度需低於攝氏7度，才能降低細菌生長速度。而溫度介於攝氏7~60度之間稱為「危險溫度帶」，因為許多細菌在此段溫度間會快速生長繁殖。

食藥署指出，當電鍋電路切換至保溫功能時，傳統電鍋鍋蓋因非完全密封，較難確定保溫時可維持在超過攝氏60度的狀態，若不小心落入「危險溫度帶」，反而容易助長細菌大幅孳生，保溫時間太長，食品就越容易有腐敗變質的情形發生。

除此之外，白飯冷藏過久也同樣危險。程涵宇說，95%的仙人掌桿菌中毒都是這樣發生的，建議如果白飯沒吃完，就要趕緊在降溫到攝氏60度前冷藏或冷凍保存。「以我自己為例，我會立刻先放冷凍，再盡快吃完，最晚在3個月內吃完；如果放冷藏，就建議在2天內吃完。」

程涵宇也建議冰箱的生熟食應分開存放，同時要注意食品是否過期，若等到出現異味或發霉才清理，很容易讓食物在氧化作用下，產生乙烯及異味分子，或是和細菌、黴菌、酵母菌等酵素或微生物作用，使食物變質，一旦食用這些變質食物，將可能導致食物中毒。

另外，夏天外時也要格外小心，例如小吃攤的炒麵、炒米粉，若是長時間處於保溫狀態，也可能孳生細菌，建議選擇現炒的餐點較為安全，同時也多注意餐廳衛生，才能吃得安心。

想要避免食物中毒，程涵宇建議掌握5原則，包括調理食品前後都需洗手、食材與水源新鮮衛生、生熟食分開料理、加熱再食用、保存環境溫度低於攝氏7度，才能大啖美食又維持健康。

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