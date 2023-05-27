柯辦批「柯文哲支持體罰說」斷章取義　她揭逐字稿：民眾黨真會改寫

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前一席「小學也不能打學生、也不能體罰，什麼都不行！」言論引起爭議，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡批評綠營斷章取義，重點為後句的「品格教育」，而民進黨立委范雲27日還原完整演說逐字稿，在陳智菡用……省略的段落中，柯文哲稱「現在學校不可以打不可以罵，欸奇怪咧，這怎麼管教？我是不太贊成啦！」范雲酸，也是很佩服民眾黨這群人擅自消音、改寫、擴寫的功夫。

為回覆柯文哲被質疑「支持體罰」爭議，陳智菡日前指出，柯文哲在政大演講原文是「現在小學也不能打學生、也不能體罰，什麼都不行⋯⋯我們太忽略品格教育了。」他表達的是現在標榜「愛的教育」，而許多家長老師常常因為各種限制或忙碌、管不動就乾脆不管，或只重視課業，反而了忽略品格教育。陳更痛批綠營斷章取義。

然而，范雲還原柯文哲演講逐字稿，柯文哲原文為「還有一點啦，這個講了有時候，我認為我們的課綱很多地方要改，我會強調，像這種道德的教育還是要重新來。現在說什麼學校學生不可以打不可以罵，欸奇怪咧，這怎麼管教？我是不太贊成啦！現在小學也不能打學生、也不能體罰、什麼都不行，哇那是要怎樣？然後那個，我們太忽略品德教育。」

對此，范雲批評，民眾黨楊姓發言人、這位曾經為詐騙集團工作的人，說我「移花接木」，我倒是想問，以上哪一字、哪一句，不是出自柯文哲口中？我移了什麼花、接了什麼木？



范雲表示，柯文哲競辦陳姓發言人說她「斷章取義」，我倒是想問，陳發言人號稱自己截出柯文哲的政大演講「原文」，為什麼刻意漏掉柯文哲的金句：「學校學生不可以打不可以罵，欸奇怪咧這怎麼管教？我是不太贊成啦！」



范雲質疑，是不是你自己也知道，這句話就是在支持打罵教育，這句話寫出來會引起爭議？故意拿掉體罰相關字句，只截出最無關緊要的一段，才是「斷章取意」，目的當然就是要為柯文哲擦脂抹粉。

對於民眾黨說法，范雲表示，不知道民眾黨這些發言人到底會什麼，至少很會幫失言不斷的柯文哲亂凹一通，我都自嘆弗如。柯文哲這段30秒的發言中，敘述自己鄙夷、不贊成「不打不罵教育」，花了整整五句！



范雲批評，被大家批判後，民眾黨發言人們抓著他最後輕描淡寫點到的「品德教育」四個字，就講成柯文哲好似從未反對體罰，好像是多麼的高尚美好地推崇愛的教育一樣，都是被惡意栽贓，「我也是很佩服民眾黨這群人擅自消音、改寫、擴寫的功夫。」



范雲直言，拜託柯文哲及其民眾黨人，好好正視自己老舊陳腐的教育觀念，該道歉的就道歉、該請益就去請益，「不要連教育基本法與兒童權利公約（CRC）都不懂，就大放厥詞還事後硬凹加反攻擊，只能說，難看！ 」

范雲指出，先前，柯文哲在政大演講公開宣稱「不贊成不可以打罵的教育方式」，自己與許多家長都大吃一驚，堂堂總統候選人居然大言不慚的講出這種違反現行教育法規的話。



范雲表示，自己批評柯文哲的言論後，果不其然，民眾黨的護衛隊就蜂擁而上亂潑髒水，發言人們也開始發動攻擊。誇張的是，居然還作圖造謠我斷章取義、移花接木，「這些指控，我全部都要回敬民眾黨！」



范雲直言，大家都知道柯文哲與柯文哲的信徒們，最喜歡看逐字稿了。在自己發文前，早就把柯文哲的發言段落逐字逐句找出來看過，確認沒聽錯，就是要防範他用這種烏賊策略，在此特別將完整的逐字稿，給大家評評理。