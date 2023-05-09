女子半夜獨坐台南運河橋墩突落水　消防人員火速搶救仍不治

▲消防人員到場救援發現女子已落水，經下水搶救上岸送醫，仍回天乏術。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局9日凌晨3時許獲報，南區中華西路1段的台南運河有女子坐橋墩疑有輕生之念，消防人員據報火速到場，卻發現該女子已落水人載浮載沉，消防人員下水搶救上岸，但女子已無生命跡象，送醫急救仍谷天乏術，全案由檢警查處中。

9日凌晨3時許，有民眾經過台南市南區中華西路1段的台南運河河段，見跨越運河的陸橋小橋墩上坐著1名女子，覺得可疑、隨即報警查處，警方與消防人員獲報火速到場，但該名女子已落水，在橋下河面載浮載沉，消防人員馬上下水搶救，待溺水女子救上岸後，發現該女子已無生命跡象，經以救護車送醫急救，惟仍回天乏術。

經查死者係台南30歲女子，警方經聯絡其家人、男友指認無誤，家人說死者生前疑似有憂鬱症狀、曾在身心科就醫，案發前其男友在外用餐，女子即獨自外出，期間男友曾打多通電話，起初電話都沒有接通，沒想到最後接通時，竟是員警回話，女友已離世。

死者家屬等雖然十分悲傷，惟對死因沒有疑義，市警六分局警方依法報請檢察官相驗查處中。

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