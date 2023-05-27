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黃仁勳籲台大生：Run！　「追逐獵物否則會被當食物」

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝，下同）

文／中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台大畢業典禮提到，青年正站在AI（人工智慧）的起跑線上，前景和他40年前畢業時一完美，並勉勵：「要試著去追逐獵物，否則你自己就會成為獵物。」

台灣大學今天舉辦畢業典禮，特別邀請黃仁勳為致詞貴賓，他一早現身校園，就有許多學生搶著和他拍照，進入會場時也獲得如雷掌聲和歡呼。

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黃仁勳致詞時先秀了一小段台語（台灣閩南語），並說本來想用台語致詞，但後來越想越緊張，擔心講的不夠好，所以還是用英語致詞。他幽默地說，今天是畢業生榮耀的日子，對家長也是，因為他們的夢想實現了。

黃仁勳回憶10幾年前他第一次跨進台大校園，被邀請參觀一間實驗室，整個房間擺滿NVIDIA顯示卡，走道上用大同電扇散熱，可說是十足台灣風格的DIY超級電腦。研究人員對NVIDIA充滿感激之情，而黃仁勳也為自己公司能幫助他人完成事業，感到無比欣慰。

黃仁勳表示，他40年前畢業時，世界還比較簡單，沒有液晶電視，也沒有手機，後來出現了個人電腦革命，而近期出現了AI（人工智慧）。AI將創造許多不曾出現的工作，也會淘汰一些工作，總之會改變所有的工作，每家公司都要學會運用AI，創造更多讓人驚艷的事物。

▲台灣大學畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

黃仁勳表示，他畢業的1984年，是一個完美的年份，而2023年同樣完美。學生們能從台大畢業，可說是人生至今最成功的一天，但出社會後還會面對許多挑戰，他創辦NVIDIA的過程中，也面臨了許多失敗、羞辱和尷尬。

黃仁勳接連講述3個NVIDIA的挫折經驗，一度面臨倒閉的邊緣，不得不做出慘痛的選擇、執行戰略性的撤退。但這些經驗塑造了他們堅忍的性格，能夠承受各種磨難。

40年前黃仁勳畢業時，站在個人電腦和晶片革命的起跑線上，而40年後的今天，也正站在AI的起跑線。黃仁勳勉勵畢業生：「要試著去追逐獵物，否則你自己就會成為獵物。（either you’re running for food or you’re running from being food）。」要記住要一直跑下去，而不是用走的，因為世界不會停下來等你。

黃仁勳說，在追逐的過程中，往往無法確定方向是否正確，一定會經歷犯錯、挫折，別忘了適時求援，也要記得忍受苦痛，並用苦痛來實現夢想，獻身於終身的志業。

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