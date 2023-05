黃仁勳籲台大生：Run！　「追逐獵物否則會被當食物」

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮致詞。(圖/記者林敬旻攝,下同)

文/中央社

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今天在台大畢業典禮提到,青年正站在AI(人工智慧)的起跑線上,前景和他40年前畢業時一完美,並勉勵:「要試著去追逐獵物,否則你自己就會成為獵物。」

台灣大學今天舉辦畢業典禮,特別邀請黃仁勳為致詞貴賓,他一早現身校園,就有許多學生搶著和他拍照,進入會場時也獲得如雷掌聲和歡呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃仁勳致詞時先秀了一小段台語(台灣閩南語),並說本來想用台語致詞,但後來越想越緊張,擔心講的不夠好,所以還是用英語致詞。他幽默地說,今天是畢業生榮耀的日子,對家長也是,因為他們的夢想實現了。

黃仁勳回憶10幾年前他第一次跨進台大校園,被邀請參觀一間實驗室,整個房間擺滿NVIDIA顯示卡,走道上用大同電扇散熱,可說是十足台灣風格的DIY超級電腦。研究人員對NVIDIA充滿感激之情,而黃仁勳也為自己公司能幫助他人完成事業,感到無比欣慰。

黃仁勳表示,他40年前畢業時,世界還比較簡單,沒有液晶電視,也沒有手機,後來出現了個人電腦革命,而近期出現了AI(人工智慧)。AI將創造許多不曾出現的工作,也會淘汰一些工作,總之會改變所有的工作,每家公司都要學會運用AI,創造更多讓人驚艷的事物。

黃仁勳表示,他畢業的1984年,是一個完美的年份,而2023年同樣完美。學生們能從台大畢業,可說是人生至今最成功的一天,但出社會後還會面對許多挑戰,他創辦NVIDIA的過程中,也面臨了許多失敗、羞辱和尷尬。

黃仁勳接連講述3個NVIDIA的挫折經驗,一度面臨倒閉的邊緣,不得不做出慘痛的選擇、執行戰略性的撤退。但這些經驗塑造了他們堅忍的性格,能夠承受各種磨難。

40年前黃仁勳畢業時,站在個人電腦和晶片革命的起跑線上,而40年後的今天,也正站在AI的起跑線。黃仁勳勉勵畢業生:「要試著去追逐獵物,否則你自己就會成為獵物。(either you’re running for food or you’re running from being food)。」要記住要一直跑下去,而不是用走的,因為世界不會停下來等你。

黃仁勳說,在追逐的過程中,往往無法確定方向是否正確,一定會經歷犯錯、挫折,別忘了適時求援,也要記得忍受苦痛,並用苦痛來實現夢想,獻身於終身的志業。