女消防員遭偷窺！議員瞎扯「不鎖門是引誘」　網怒：不配當民代！　

記者劉人豪／宜蘭報導

宜蘭縣消防局南方澳分隊彭姓女隊員，去年12月在分隊受到性騷擾，經醫師診斷應休養2個月，申請公傷假不僅被駁回還遭主管羞辱，最後被迫離職。宜蘭縣議員昨（25）日在縣議會聲援該消防員，卻遭國民黨籍議員黃浴沂批評，「被偷看的不一定是對的」、「是不是要引誘人去看？」這樣的說法引起軒然大波。網友紛紛到黃浴沂的臉書留言「議員有這樣的言論真的太匪夷所思」、「令人作噁的言論」、「你不配作一個民意代表」、「歧視言論很不ok」。

▲國民黨議員黃浴沂(左)。（圖／翻攝自YouTube／宜蘭縣議會直播頻道）

宜蘭縣議員林詩穎、林佩螢，昨在縣議會擺放支持女消防員的桌卡聲援，沒想到引起國民黨議員黃浴沂勃然大怒，他痛批，「被偷看的不一定是對的」，更質疑女性消防員為什麼不鎖門，「是不是要引誘人去看？」離譜言論讓在場議員一陣譁然。

對於黃浴沂的言論，林佩螢認為彷彿在教育社會「穿短裙被強暴被性騷擾就是應該」，批評黃浴沂的言論無一不檢討被害者，林佩螢說中央政府與宜蘭縣政府努力推動平權教育，卻是人民公僕讓我們整體社會發展倒退走，對於黃浴沂的言行，予以尊重也會是我們最好的人生借鏡，深表遺憾民主的倒車。

▲林佩螢認為黃浴沂彷彿在教育社會「穿短裙被強暴被性騷擾就是應該」。（圖／翻攝自Facebook／林佩螢 冬山鄉縣議員）

林詩穎也表示，黃浴沂言談中盡是對被騷擾者的不尊重，該議員似乎對「尊重」二字陌生，一再秀下限，「對於這樣的資深議員言行，我們會當借鏡！」

▲林詩穎也表示，黃浴沂言談中盡是對被騷擾者的不尊重。（圖／翻攝自Facebook／清政治 新議員-林詩穎）

而網友們也紛紛到黃浴沂的臉書留言「歧視女性的人為何可以有資格當議員」、「議員，請問你家人洗澡會鎖門嗎？」、「如果今天是你的女兒或是孫女被這樣對待，你還會說出如此噁心的話嗎？」、「你不配作一個民意代表」、「歧視女性、腦袋僵化」。

該性騷案件發生於去年12月，彭女泣訴分隊對自己原本是第二個家，但去年12月晚上，加害者在知道她正在洗澡的情況下，潛入寢室並關上房門，自己離開浴室後，未著衣物撞見對方，當下躲回浴室並要求對方離開。後續也向主管報告。

▲宜蘭縣政府消防局彭姓隊員上月在民代陪同下召開記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

彭女指出，事發後自己出現幻聽、恐慌等問題，就醫後被判定是急性創傷壓力反應，應藥物治療、休養2個月，欲請假時卻被再三刁難，局本部分隊長也不願意依自己所述謄寫，更酸「現在就是拿情緒當擋箭牌」。事後，因短時間內難以回到消防局環境，提出請假要求以及留職停薪都被拒絕，因此被迫離職。



宜蘭縣消防局當時回應，彭女請假期間有嘗試幫助她盡快返回工作岡位，並沒有強迫離職，若彭女對調查、請假事宜有任何疑義，希望她遵循行政流程提出申訴。