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藍議員嗆女消防惹議　國民黨痛批：絕不容忍！將移請考紀會調查

▲國民黨發言人林家興。（圖／國民黨提供）

▲國民黨發言人林家興。（圖／國民黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

宜蘭縣消防局南方澳分隊彭姓女隊員在分隊受到性騷擾後被迫離職，宜蘭綠營議員昨日在縣議會聯席審查會中聲援，卻遭國民黨籍議員黃浴沂嗆「被偷看的不一定是對的」。對此，國民黨發言人林家興26日痛批，「本黨的黃浴沂在於議會中說出疑似檢討受害者的爭議言論，我們絕對無法容忍，更絕對不會護短！將移請考紀會調查並研議處理。」

針對宜蘭縣女消防隊員在備勤時間遭性騷擾而被迫離職，民進黨議員昨日在議會中立標語牌聲援女消防員，但國民黨議員黃浴沂卻嗆「被偷看的不一定是對的」、「是不是要引誘人去看？」且拒絕道歉。

林家興26日痛批，「本黨議員黃浴沂說出疑似檢討受害者的爭議言論，我們絕對無法容忍，更絕對不會護短！國民黨嚴厲譴責這種違反性別平等的作為，黨內會進行必要的處置，移請考紀會調查、研議處理方式。」

林家興表示，國民黨一直致力於維護女性權益，黨政策綱領中也明定落實人權保障、尊重多元價值，反對政府侵害人權，對於性別平等的價值是完全沒有模糊空間。

林家興怒轟，黃浴沂歧視女性、檢討受害者的說法，國民黨無法接受，也嚴厲譴責絕不姑息。盼明快的處置可以昭告黨內外，不要以為自以為是的言語不會傷人，或傷害台灣社會的文明進步價值，國民黨一定捍衛性別平等，維護女性權益到底。

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