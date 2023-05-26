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北市湯包店驚見「肥鼠蒸籠聚餐」　衛生局回應了

▲▼嚇鼠人...台北湯包店赫見「2隻在聚餐」衛生局稽查要限期改善。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲台北市某湯包店驚見「2肥鼠蒸籠聚餐」，衛生局稽查勒令限期改善。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友投訴，他日前到台北市延吉街上某24小時營業的湯包店吃飯，不料發現店家的蒸籠上有2隻肥老鼠在偷吃，讓他當場食慾全消，直接結帳走人。對此，台北衛生局表示，派人稽查後，發現店家有作業場所設施不潔等缺失，已要求店家限期改善，否則將開罰6萬至最高2億元。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他近日到台北市延吉街上某湯包店吃飯，待店家送上了部分餐點後，他離座去裝醬料，下一秒就看到旁邊有2隻肥老鼠在蒸籠上「聚餐」，嚇得他瞬間食慾全消，決定立刻結帳走人。

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原PO說，當時他有向店家反應，店家說一直有請人處理老鼠，沒想到還是有漏網之魚，認為這次用餐的體驗真的很差，「做吃的，怎麼連最基本的衛生都無法維持，希望貴店將來在衛生方面改進」。

▲▼嚇鼠人...台北湯包店赫見「2隻在聚餐」衛生局稽查要限期改善。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友看了照片後直呼「超噁」。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他網友看了照片後紛紛表示，「應該打電話通知衛生局，避免其他消費者受害」、「太扯了，都養那麽肥了，最好是有常常在清理」、「這個真的不行，快檢舉」、「料理鼠王加料中」、「好噁心」、「這很嚴重唉，老鼠一堆病毒」。

對此，遭投訴的湯包店回應，可能因為是凌晨時間，附近店家都關門了，老鼠沒有地方去，才會跑進他們店內，照片中的蒸籠是客人剛吃完，還沒洗暫時放在旁邊，老鼠未直接接觸食材，客人反應後，有立刻表示歉意，當下沒有收費。

台北環保局表示，現場確實有老鼠蹤跡，25日、26日已先後在店家周遭投藥、消毒，未來會不定期巡視。台北衛生局則說，經衛生局人員稽查，店家有作業場所設施不潔、食材保存不當等缺失，已勒令限期改善，未來若複查不合格，將依食安法裁處6萬至最高2億元。

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