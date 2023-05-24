　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

專收兒虐重症個案！機構護理師竟賞孩童巴掌　高雄社會局開鍘了

▲高雄市衛生局外觀 。（圖／記者許宥孺攝）

▲市立醫院住宿型長照機構護理師涉嫌不當照顧孩童，衛生局處停業4個月處分。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一家市立醫院住宿型長照機構，專收治重大兒虐致重度身心障礙孩童，不料日前有一名10歲孩童被送醫救治，身上出現多處瘀青，疑似被不當照顧，醫師因此通報社會局。市府調查後，發現機構內的護理師、照護員多次對這名孩童拍打臉部，將依兒少法嚴懲6-60萬元；另，護理師事證確鑿，衛生局依法處以停業4個月處分，該名護理師也已被醫院開除。

社會局表示，這家市立醫院住宿型常照機構孩童於3月29日因出現呼吸道症狀，被轉診到他院治療，醫師發現這名孩童右下眼瞼、左胸前及右膝瘀傷有輕微瘀傷，發現疑有不當照顧行為，依法通報社會局。

▲高雄市社會局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市社會局認定機構護理師、照護員有不當照護行為，依法開罰。（圖／ETtoday資料照）

社會局進行調查並已調閱2-3月的監視器畫面，發現錄影帶內護理師及照護員疑有不當照顧之行為，數次拍打孩童的臉部，社會局立即召開專家研商會議，認定2名行為人已違反兒少法，將依法嚴懲6萬至60萬元。

社會局表示，某市立醫院也將對該長照機構負責人進行懲處，院方並以重大事件處理並啟動院內調查，釐清事發原因及密切觀察該童後續健康狀況。

該家市立醫院也立即成立調查小組，並邀請2位兒少照護專家共同調查，並立即評估該住宿型長照機構所有孩童的身心狀況，確認此案為單一事件。

社會局指出，院方立即糾正當事人行為且將相關涉案人員調離服務單位，其中一名護理師因事證確鑿，經高雄市衛生局以違反護理人員法第35條規定處以停業4個月的處分，該家市立醫院也召開人審會審議，已於今年5月4日開除。

社會局強調，此案透過家暴保護資訊系統，檢方已展開偵辦。社會局謝琍琍局長也已主動致電地檢署深入調查釐清；衛生局並針對機構負責人追究管理責任進行懲處，要求醫院就此事檢討。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
《延禧》女星爆婚變分居中　富尪「帶妹去酒吧」被抓包
腹瀉吃鳳梨「兩片就不拉了」！　醫揭神奇功效：不是巧合
日本估「厚眼瑪娃」3天飆最強猛烈颱風！專家憂心1情況
快訊／李正皓披綠袍空降　民進黨永和區黨部主任怒辭職
鄭家純爆出戰中正萬華　前綠委點「得罪2類人」：她不適合
悠遊付APP當機惹民怨　最新補償方案出爐
快訊／「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　享壽86歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

專收兒虐重症個案！機構護理師竟賞孩童巴掌　高雄社會局開鍘了

盜擄輪胎大王骨灰罈勒贖6千萬　前司機「帶路」判刑...後悔說話了

誇張影像曝！左轉擦撞機車竟直接開走　駕駛到案瞎扯：我沒看到

警當「老鴇女友」內應！　月拿5萬幫探查緝消息...逮半套全是假的

女站務員好意引導視障者　突遭勾頸埋肩猛蹭...求償20萬結果曝

天道盟份子包夾賓士押走酒店幹部　他被囚4hrs簽本票...5煞栽了

我要復合！ 他持瓦斯槍恐嚇前女友...1小時後被逮後悔了

主動問光電業者「要給多少」　收賄107萬...通霄前鎮長重判10年

20歲女騎士突加速向左鬼切　遭休旅車擊落！她慘摔影片曝

「不給錢就丟化糞池」離職司機偷輪胎大王骨灰　勒索家屬6千萬

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

曾國城上繳5百萬稅金求救徐乃麟 右手受傷遭虧：幾歲了還做這事

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

專收兒虐重症個案！機構護理師竟賞孩童巴掌　高雄社會局開鍘了

盜擄輪胎大王骨灰罈勒贖6千萬　前司機「帶路」判刑...後悔說話了

誇張影像曝！左轉擦撞機車竟直接開走　駕駛到案瞎扯：我沒看到

警當「老鴇女友」內應！　月拿5萬幫探查緝消息...逮半套全是假的

女站務員好意引導視障者　突遭勾頸埋肩猛蹭...求償20萬結果曝

天道盟份子包夾賓士押走酒店幹部　他被囚4hrs簽本票...5煞栽了

我要復合！ 他持瓦斯槍恐嚇前女友...1小時後被逮後悔了

主動問光電業者「要給多少」　收賄107萬...通霄前鎮長重判10年

20歲女騎士突加速向左鬼切　遭休旅車擊落！她慘摔影片曝

「不給錢就丟化糞池」離職司機偷輪胎大王骨灰　勒索家屬6千萬

「拿牛排刀扶助行器」遭警電擊制伏　95歲婦搶救一週後傷重死亡

悠遊付補「APP異常」通報　金管會限7日內交報告

曾格爾痛哭道歉！2度「無氧攀登聖母峰」失敗　坦言：身體真的撐不住了

專收兒虐重症個案！機構護理師竟賞孩童巴掌　高雄社會局開鍘了

中櫃現金股利1.05元　今年首季業績衰退將努力開拓藍色公路業務

幫載隔壁女童上課！她休假遭鄰居阿嬤痛罵：害我孫女遲到

身分證中「136」任2碼升級胭脂蝦吃到飽　出示軍警證同享優惠

日本估「厚眼瑪娃」3天飆最強猛烈颱風！急煞甩尾　專家憂心1情況

不斷更新／雷法、羅昂投手戰　桃猿5局0比0統一獅

《延禧》女星爆婚變分居中　富尪「帶妹去酒吧」悄改簡介回應

社會熱門新聞

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

5億高中生「生父」身家達50億　房仲證實：不是難事

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

「最美魚販」被爆賣淫怒告AV導演

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

闖民宿猥褻熟睡正妹！衛生局長認了「新郎醫師」是姪子

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

渣男通緝犯劈4女！女合作報警抓他

女友打麻將被胡！基隆男持剪刀猛刺牌友

汐止「鬼手阿嬤」現身！43秒撈走4塊豬腳

惡母女毆打凌虐　女看護每天工作21.5hrs

婚宴會館127人上吐下瀉　翁一天拉6次

亡父冰醫院太平間11年　長女領回火化獲緩刑

更多熱門

相關新聞

美術館首排中古屋站4字頭　沒景觀房價少10%

美術館首排中古屋站4字頭　沒景觀房價少10%

美術館是高雄數一數二的住宅區段，尤其首排具景觀的物件，新建案開價在5~6字頭，不過信義房屋仲介指出，若是中古屋價格就會因為有無景觀出現落差，例如首排有景觀的房價約4字頭，首排社區無景觀的物件，房價約少1成，非首排也無景觀的社區，房價會再少1成。

鼓勵長者接種疫苗　彰化縣送500元禮券

鼓勵長者接種疫苗　彰化縣送500元禮券

高雄5/25停水14hrs　4.1萬戶受影響

高雄5/25停水14hrs　4.1萬戶受影響

女警街頭狂奔200m猛追通緝犯嚇壞

女警街頭狂奔200m猛追通緝犯嚇壞

酒駕版浩克！男拒檢狂飆被警拖下車

酒駕版浩克！男拒檢狂飆被警拖下車

關鍵字：

高雄社會局衛生局

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」結果是野生女神

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

等嘸訂單！　製造業破7000人放無薪假

更多

最夯影音

更多
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面