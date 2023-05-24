專收兒虐重症個案！機構護理師竟賞孩童巴掌　高雄社會局開鍘了

▲市立醫院住宿型長照機構護理師涉嫌不當照顧孩童，衛生局處停業4個月處分。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一家市立醫院住宿型長照機構，專收治重大兒虐致重度身心障礙孩童，不料日前有一名10歲孩童被送醫救治，身上出現多處瘀青，疑似被不當照顧，醫師因此通報社會局。市府調查後，發現機構內的護理師、照護員多次對這名孩童拍打臉部，將依兒少法嚴懲6-60萬元；另，護理師事證確鑿，衛生局依法處以停業4個月處分，該名護理師也已被醫院開除。

社會局表示，這家市立醫院住宿型常照機構孩童於3月29日因出現呼吸道症狀，被轉診到他院治療，醫師發現這名孩童右下眼瞼、左胸前及右膝瘀傷有輕微瘀傷，發現疑有不當照顧行為，依法通報社會局。

▲高雄市社會局認定機構護理師、照護員有不當照護行為，依法開罰。（圖／ETtoday資料照）

社會局進行調查並已調閱2-3月的監視器畫面，發現錄影帶內護理師及照護員疑有不當照顧之行為，數次拍打孩童的臉部，社會局立即召開專家研商會議，認定2名行為人已違反兒少法，將依法嚴懲6萬至60萬元。

社會局表示，某市立醫院也將對該長照機構負責人進行懲處，院方並以重大事件處理並啟動院內調查，釐清事發原因及密切觀察該童後續健康狀況。

該家市立醫院也立即成立調查小組，並邀請2位兒少照護專家共同調查，並立即評估該住宿型長照機構所有孩童的身心狀況，確認此案為單一事件。

社會局指出，院方立即糾正當事人行為且將相關涉案人員調離服務單位，其中一名護理師因事證確鑿，經高雄市衛生局以違反護理人員法第35條規定處以停業4個月的處分，該家市立醫院也召開人審會審議，已於今年5月4日開除。

社會局強調，此案透過家暴保護資訊系統，檢方已展開偵辦。社會局謝琍琍局長也已主動致電地檢署深入調查釐清；衛生局並針對機構負責人追究管理責任進行懲處，要求醫院就此事檢討。