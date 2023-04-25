2男誆買50隻保育類「蘇卡達象龜」　噴賣家辣椒水丟包用搶的

▲張姓與陳姓男子為飼養烏龜愛好者，去年8月間謀議向王姓買家購買保育類蘇卡達象龜50隻，交易時卻以空氣槍、辣椒水強盜得逞。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

世界之大無奇不有！桃園市張姓與陳姓男子同為飼養烏龜愛好者，曾向王姓賣家購買烏龜，去年8月間得知王男有保育類蘇打卡達象龜，變賣後可獲利，竟佯稱欲購買50隻並約定在平鎮區住家附近交易，過程在車上卻以空氣槍對準王，還以辣椒水恫嚇等，事後還搶走王2支手機並刪除對話紀錄，得手後逃逸，王事後報警提告；桃檢複訊時，張、陳2人坦承犯行，檢方偵結依加重強盜罪嫌將2人起訴，至於王姓賣家涉及買賣保育類動物涉及野保法，則另案偵辦。

檢警調查，33歲的張姓男子與23歲的陳姓男子因同為飼養烏龜愛好者，之前因飼養烏龜曾與王姓男子有過交易紀錄，去年得知王男手上有一批蘇卡達象龜，張、陳2人得知蘇卡達象龜具有價值，網路上成年象龜價格甚至高達18萬元，若購買後再變賣可獲利，2人共謀強盜後再便宜變賣對分。

去年8月20日下午，張、陳2人分別聯繫王姓賣家欲購買蘇卡達象龜，以每隻1,250元價格欲購買50隻，總計6萬2,500元，同日晚間10時許，張、陳2人共乘一輛轎車至王男位於平鎮區住家交易，聲稱要檢查陸龜狀況，隨後將50隻陸龜搬上自己轎車後座，張向王佯稱將陸龜載至桃園區虎頭山環保公園給另一買家查看。

▲圖為警方查獲50隻蘇卡達象龜幼龜。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

途中，張以預藏之空氣槍瞄向王男恫嚇，還噴灑辣椒水讓王不敢抗拒，再搶走王男身上2支手機，刪除雙方交易象龜對話紀錄，再將手機棄置路旁草叢內，喝令王下車後開車載著50支搶來的象龜逃逸，王男不甘被搶事後報警提告，平鎮警方則循線逮捕張、陳2人到案，並起出搶來的50支蘇卡達象龜等證物。

桃檢複訊時，張、陳2男坦承犯行，警方則提供監視器畫面佐證，王姓男子則指證歷歷，檢方認為張、陳2人攜帶凶器強盜罪行犯行明確，偵結依加重強盜與無故刪除或變更他人電磁紀錄等罪嫌起訴；此外，蘇卡達象龜是二級保育類野生動物，依法規定，飼主應於期限內持證明文件向當地主管機關登記備查，才能持有或飼養，違者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，王男涉及野保法則另案偵辦。