內蒙上空出現神秘「天空之眼」　巨大漩渦有如拍科幻片

記者任以芳／綜合報導

大陸內蒙古通遼市科爾沁區天空出現天氣異象，根據網友拍攝影片顯示，天空出現一個巨大的圓形雲彩，像是可以把人吸走的漩渦「天空之眼」。

綜合陸媒報導，內蒙古通遼市科爾沁區昨25日上空出現小尺度渦旋。據當地氣象部門解釋，受強對流天氣影響，颮線前沿上升氣流引發了小尺度渦旋，在陽光照射下，可見其清晰的旋轉特性，一般在雷電、短時強降水、大風等天氣出現。

當地氣象部門也指出，這是一種自然現象，不會對人們的生活造成影響。

不少網友留言發揮想像力，像是「異界之眼」、來自「外星人的訊號」，還有人開玩笑說這是「蒙古版的太平洋之眼」。

▲天空之眼。（圖／翻攝 青蜂俠）

「天空之眼」確實是一種罕見而壯觀的自然奇觀，至於是怎麼形成的？其實是網友給這種「小尺度漩渦」現象起的名字，不是專業術語，這一種常見的大氣現象，由於風向或風速在水平或垂直方向上發生變化而產生的一種旋轉運動。

小尺度漩渦分為兩類，地面漩渦和高空漩渦。地面渦旋是指發生在地面附近或與地面相連的渦旋，如龍捲風、塵捲風、火捲風等。高空渦旋是指發生在高空或與地面無關的渦旋，如漏斗雲、冷漩渦、暖渦等。

內蒙古出現的「天空之眼」屬於高空漩渦中的一種漏斗雲。漏斗雲是一種由下垂的雲團組成的漏斗狀或圓錐狀雲體，它通常伴隨著強對流雲系，在其下部形成一個明顯的旋轉漏斗。

漏斗雲有時會伸展到地面或水面上，產生強烈的破壞性風暴，稱為龍捲風。但並非所有漏斗雲都會發展成龍捲風，有些只會在高空維持一段時間後消散。