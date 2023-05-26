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力抗國民黨老將林德福！　黃暐瀚曝李正皓「致勝關鍵」

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨主席賴清德24日宣布支持知名政治評論員李正皓以無黨籍參選新北市第九選區（永和）立委，資深媒體人黃暐瀚26日表示，李正皓遭藍營罵「背叛」，遭綠營嫌「不是民進黨」，而這樣的不藍不綠，反倒是李正皓的「致勝關鍵」。

黃暐瀚表示，永和很藍，藍到出汁，過去民進黨沒有在永和單獨贏過，而民進黨這次推薦來自深藍家庭，當過國民黨青年軍、總統大選發言人的無黨籍李正皓，如此不藍不綠特質，反倒成為贏過六連霸老立委林德福的唯一勝機。

黃暐瀚指出，2020年民進黨立委參選人蔡沐霖拿下六萬八千多票，林德福拿十萬二千多票，三萬多票的差距，是藍綠在永和選區的寫照。但李正皓認為，出身深藍家庭的他，如果獲得民進黨全力支持，再加上自己的背景出身，多拿一萬多淺藍選票很有機會，盤勢將變成李正皓八萬對林德福九萬，兩人的勝負，只在一萬票。

黃暐瀚說明，從1999年就開始擔任立委的羅明才，已經連任立委超過24年，羅明才在新北市第十一選區（新店）堅若磐石，民進黨立委參選人曾柏瑜2016年曾經以社民黨身份挑戰過，但當年僅拿到兩萬兩千多票，羅明才拿到九萬三，民進黨參選人陳永福則拿到六萬七。若陳柏瑜加陳永福的票數，其實跟羅明才的當選票數相差不多。

「民主大聯盟是賴清德要對抗朱立倫『非綠大聯盟』的概念，提名李正皓是重要的一環，如果連李正皓這樣的人，台派都不能接受？怎麼團結台灣？怎麼團結中華民國？」黃暐瀚表示，20多年來，藍綠兩黨都變了，國民黨變得更靠近中國大陸，民進黨變得更靠近中華民國，一個「變紅」，一個變「青天白日滿地紅」，明年總統大選的勝敗關鍵，正在此節。

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