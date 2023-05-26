今年最強颱「瑪娃」各國路徑圖曝！平均北北東迴轉　部分直衝台灣

▲左圖：26日2時「強颱瑪娃」颱風眼清晰，眼牆結構紮實。右圖：25日20時歐洲(ECMWF)10天系集模式模擬圖顯示，「瑪娃」的系集平均路徑(粗黑線)，大約在4天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑(細線)則分散在粗黑線的兩側，顯示科技極限的「不確定性」。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

瑪娃颱風成為今年地表最強颱風，氣象專家吳德榮曝光各國路徑預測，歐洲(ECMWF)10天系集模式模擬圖顯示，「瑪娃」的系集平均路徑(粗黑線)，大約在4天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉。不過從圖中可以發現，有部分預測路徑不迴轉直接朝台灣而來。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(26)日2時「強颱瑪娃」颱風眼清晰，眼牆結構紮實(左圖)，美國估155浬/時，氣象局估58米/秒，皆創「今年地表各大洋最強」紀錄(原紀錄為5月14日、印度洋「摩卡氣旋」的140浬/時)。

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▲瑪娃颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

最新(26日2時)中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，今、明兩天強度仍處顛峯，預測偏西轉西北西再轉偏北進行，第4、5天不確定範圍(紅框)擴大、移速減慢，為颱風轉向的特徵。最新(25日20時)歐洲(ECMWF)10天系集模式模擬圖(右圖)顯示，「瑪娃」的系集平均路徑(粗黑線)，大約在4天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑(細線)則分散在粗黑線的東、西兩側，路徑離台灣愈近，威脅愈大；但這是科技極限的「不確定性」，需密切觀察。

最新模式模擬顯示，下週一至週四(29至1日)颱風在巴士海峽迴轉，迎風面大台北、東半部有局部陣雨，背風面天氣穩定、氣溫偏高；但各地受「瑪娃」影響的程度，與其動態密切相關，需隨時注意資料的修正。此外，週末起北部、東半部及巴士海峽，「瑪娃」所傳送過來的長浪逐日增大，海邊活動應注意安全。