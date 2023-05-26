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小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的：一堆人常吃

▲▼胖,宅男,肥胖,懊悔,減肥。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲一名小六生只吃清蒸食物，1年後體重卻由70公斤增至80公斤。（示意圖／翻攝自pakutaso）

圖文／CTWANT

脂肪肝算是多數國人最常見的肝臟疾病之一，高油、高糖、高熱量飲食，是釀成疾病的關鍵原因。一名就讀小學六年級，體重原本70公斤的男童，因為過胖戒了油炸物，過去這一年都改吃清蒸、水煮的食物，但飲食明明調整了，體重卻還是不減反增，一年後體重飆到80公斤，還被查出有中度脂肪肝。後來醫師仔細檢視這個男童的飲食，發現這孩子所謂的都吃「清蒸食物」，吃的都是熱量不低的湯包、水餃，導致脂肪肝問題始終沒有好轉。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中提到，一名小六生因為體重過重，被媽媽帶來看診。男童媽媽在診間對醫師說，一年前她因為看到孩子體重重達70公斤，開始不准孩子吃油炸物，改吃清蒸水煮食物，但一年後孩子的體重居然更胖，來到80公斤的歷史高峰，媽媽擔心是腎臟出問題，趕快帶來看診。

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後來經過抽血與超音波，洪永祥醫師發現，這名小六男童肝功能異常，且患有中度脂肪肝。他便詢問男童日常的飲食內容，這才發現，原來這位小六弟弟戒掉油炸物不吃，但一天到晚常吃水餃、湯包等蒸煮食物，有時一餐吃20顆水餃，再搭配一碗有勾芡的酸辣湯，熱量超破表，難怪會罹患中度脂肪肝。

後來洪永祥醫師建議他，將飲食調整為高纖低熱量，多吃蔬菜。半年後，這位小六弟弟的體重，總算從80公斤降到60公斤，脂肪肝也從中度轉為輕度。洪永祥醫師也提醒家長，若發現家裡小朋友有過胖問題，多數是飲食內容不良導致，調整後像是脂肪肝等問題，就能收到立竿見影的改善效果。

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