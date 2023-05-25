台灣美食之都Top10！第一名是台北

▲臭豆腐是台灣美食之一。（圖／資料圖）

記者李芷萱／綜合報導

台灣美食非常多，無論在地傳統美食，還是各式各樣的異國料理，都有不同的擁護者，每位民眾心中「最好吃的城市」也都不盡相同，《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年來網友心中的「台灣十大美食之都」，來看你的家鄉有沒有上榜！

TOP 3，台中

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台中是「珍珠奶茶」的發源地，還有肉羹麵等在地美食也受到許多民眾喜愛，除此之外，2022年公布的必比登推介，台中有37間小吃店、餐廳上榜，數量相當多，不過也有網友認為，台中的美食價位較高，「台中就是餐廳種類很多，但要說在地美食、小吃類比起其他城市真的比較少」、「台中真的就是貴的美食比較多」。

TOP 2，台南

說到最多美食的城市，一定有很多人最先想到台南，據說蚵仔煎、蝦捲等傳統小吃，都是從台南發源，還有碗粿、米糕等凸顯台南在地特色的食物，其中牛肉湯更是讓許多旅客慕名而至，「希望台南繼續維持俗擱大碗又好吃的名聲」、「台南人北漂到台北念書，真的會不知道要吃什麼」、「台南真的一堆美食，從牛肉湯到棺材板，而且都是台南自己在地的美食，不是從其他地方而來」。

TOP 1，台北

提起台灣，不少來台觀光的外國遊客，第一個通常都會想到「台北」，無論是想吃異國料理或是傳統小吃，都有非常多的餐廳可做選擇，「其他縣市的美食大多都是在地化，雖然好吃，但要真的要說合胃口的美食就是台北無誤」，也有部分網友認為，台北好吃的食物雖然多，不過在地化美食選擇就偏少，「台北要說自己的美食講不出來吧」、「台北好吃的東西是多，但在地化美食真的不多吧」。

▲你覺得哪個縣市最好吃？（圖／網路溫度計提供）