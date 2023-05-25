鼓勵技職好手在地就學　新北教育局祭出百萬獎學金

▲新北市長侯友宜（中）與得獎學生合影。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局今（25日）舉行111學年度適性生涯技藝領航表揚活動，共有592位師生獲獎，會中並宣布「新北頂尖人才永續獎學金」計畫，將發出百萬獎學金，只要國中技藝競賽前3名學生，選擇在地就讀新北學校繼續升學，將可獲得1萬元獎學金。

新北市教育局今表揚國中技藝競賽獲獎學生467人、競賽指導老師代表3人、技藝教育績優師生77人、技藝推動績優學校7所、還有全國唯一生涯卓越領航員獲獎38位教師，全國技藝教育績優師生獲獎數連續兩年蟬聯全國冠軍，也連續5年獲教育部技職教育評鑑最高榮譽優等獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北教育局長張明文表示，為鼓勵技職績優學生就近升學，推出「新北頂尖人才永續獎學金」計畫，凡國中技藝競賽前3名學生，在地就讀新北學校，每人可獲1萬元獎學金。他強調新北23所技職學校校校頂尖、首創金手培訓計畫及每年百名師生國際見學、百萬獎金推動技職雙聯學制、結合科大及產業推動升學就業邁向100%等，將持續以優質教育品質，培養世界頂尖人才。

板橋國中9年級學生張聲佑說，從小受擔任廚師的父親影響，對餐飲有濃厚興趣，就讀國中後開始為家人下廚烹飪。他提到，培訓過程中常練到肌肉疼痛、切到手指，但在父親和師長的教導及鼓勵之下，持續努力，最終脫穎而出，獲得中式麵食加工競賽第1名。

新北市正德國中今年有7位選手榮獲競賽主題第1名，成績歷年最佳，就讀9年級的連羽喬與蔡宜安，分別獲得花藝、植物繁殖主題第1名，兩人是同班同學，經常一起鑽研花卉果樹的圖片，培訓過程雖不輕鬆，但兩人均表示，唯有堅持，才不會辜負自己的初衷。