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校園推動綠能永續　新北埔墘與萬里國小獲「能源標竿學校」

▲新北推動能源教育標竿學校。（圖／新北教育局提供）

▲埔墘國小辦理智慧燈具學生體驗營 。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

經濟部日前頒發111年度「國民中小學推動能源教育標竿學校」，新北市埔墘國小與萬里國小在校園積極推動綠能永續，分別獲得金獎、優選獎殊榮。新北市教育局長張明文表示，新北市幅遠遼闊、都市偏鄉條件差異大，設置九大分區能源中心學校協助各區學校推展能源教育，響應聯合國永續發展目標。

長張明文指出，教育局設置九大分區能源中心學校，整合中央及地方政府的政策與資源，並與經濟部、國立台灣師範大學協力擴展能源教育工作，尤其新北市幅遠遼闊、都市偏鄉條件差異大，九大分區能源中心學校可協助各區學校，考量推展的需求，再展開實際行動提升量能。

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獲得金獎的埔墘國小校長劉能賢表示，學校致力打造「排熱降溫 COOL 校園」，逐步改善節能硬體設備，並將能源教育列入年度重點活動項目，規劃宣導周。校內組成能源課程推動小組，建置校本課程，引進樂高積木和程式語言設計的「教學用感應模組」，發展融入美感與科技、分年段能源教育教案與教材，落實課堂教學，循序漸進深化學生能源素養。

▲新北推動能源教育標竿學校。（圖／新北教育局提供）

▲萬里國小規劃能源DIY課程 。（圖／新北教育局提供）

獲得優選奬的萬里國小校長余昆旺說，學校經常舉辦創意太陽能車、風力車等能源教育競賽活動，近年與新北市永續環境教育中心合推「北北基能源小鐵人競賽暨能源教育展攤」，同時也和九大分區能源中心學校攜手推展能源教育工作，致力於社區低碳教育的宣導。

新北市教育局補充，為達成2050氣候願景目標，並響應聯合國永續發展目標，九大分區能源中心學校持續推展「新北市K-12能源教育市級課程」，並辦理系列活動，如能源遊學走讀、節約能源創意七十二變、北北基能源小鐵人競賽暨能源教育展攤、「我的城市，我守護~新北綠生活」氣候變遷特展等。

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