救護員遭送醫醉漢施暴　黃偉哲力挺黃偉哲　救護零暴力不容被打

▲台南市長黃偉哲，慰問台南市消防局救護員黃偉哲，並調救護零暴力，絕對依法遏止對公務員施暴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局中正分隊18日凌晨接獲勤務中心派遣，前往中西區青年路執行緊急救護，將傷者送往衛生福利部台南醫院，到院後於急診門口與護理人員交接時，該傷患無故朝執勤隊員黃偉哲臉上掌摑，造成黃員左側臉頰及耳鈍傷，市警二分局據報依法查辦，市長黃偉哲力挺黃偉哲：「不會讓你被白打」。

台南市長黃偉哲19日前往慰問遭施暴的救護人員，強調公權力需確實伸張，同時要嚴厲遏止對公務員施暴的行為。黃偉哲市長也對同名為黃偉哲的救護人員說：「不會讓你被白打，黃偉哲力挺黃偉哲！」。

黃偉哲進一步說明，公務員執行公務的過程中，皆受到法律明文規定的保護，尤其是第一線的醫護、警消人員，當他們的人身安全及生命受到威脅時，更是零容忍，絕對會依法遏止對公務員施暴。

消防局表示，119接獲酒醉受傷的報案電話，指派中正91兩名救護人員於當日凌晨2時許到達現場，發現傷者右手擦傷、左臀疼痛，救護同仁包紮止血完後，將傷者送往衛生福利部台南醫院，到院後於檢傷區檢傷時，傷者在擔架床上向救護人員黃偉哲叫囂「你要打我嗎?」，黃員口氣和緩告知「請你冷靜，現在在醫院，我們不會打你」，但傷者隨後下擔架床用手掌摑救護人員黃偉哲左臉，造成其左側耳朵及臉頰鈍傷，後續聽力需門診追蹤，黃員已至醫院驗傷並至台南市警二分局民權派出所，提出妨害公務及傷害告訴，目前由警方依法偵辦中。



消防局長李明峯據報十分震怒，除支持救護員提告到底，也強調不容許救護暴力，後續也將協助救護人員訟訴事宜，同時，也提醒民眾，飲酒應適量，避免造成危險及傷害他人。