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紀念歷史與感恩！慈濟醫院建院37年　大愛醫療溯源館正式啟用

▲為追溯證嚴法師自1979年堅定在東部蓋醫院的悲心，新落成的院史館命名為「大愛醫療溯源館」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

為追溯證嚴法師自1979年堅定在東部蓋醫院的悲心，新落成的院史館命名為「大愛醫療溯源館」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「莫忘那一年，莫忘那一人，莫忘那一念」，花蓮慈濟醫院大愛醫療溯源館14日上午正式啟用，由證嚴法師、慈濟基金會副總林碧玉、慈濟醫療法人執行長林俊龍、花蓮慈院林欣榮院長、副院長團隊，以及花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁等一同揭牌。證嚴法師慈示，「醫療就是要守護生命、守護健康、守護愛」，花蓮慈院建院至今已37年，點滴累積了許多人的愛，成就這分守護的力量。
 
適逢慈濟基金會57周年慶，花蓮慈院啟業即將邁入第38年，林欣榮院長感恩過去數十年來各方大德的協助，共同成就今日的花蓮慈院，讓這家醫院能夠在花蓮落地深根，堅持守護東部地區民眾的生命健康。林院長說：「大愛醫療溯源館不僅是紀錄歷史的空間，更是紀錄感恩的地方。」

▲為追溯證嚴法師自1979年堅定在東部蓋醫院的悲心，新落成的院史館命名為「大愛醫療溯源館」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

啟用典禮由證嚴法師及現場參與貴賓一同揭牌。
 
為追溯證嚴法師自1979年堅定在東部蓋醫院的悲心，新落成的院史館命名為「大愛醫療溯源館」。館內展出自1966年起，克難慈濟功德會濟貧，辦義診施醫，證嚴法師有感貧病相依，發願在花蓮興建醫院，期間覓地、募款募愛、到啟業之初尋才之艱辛，累積無數人的愛與善，以及醫護、醫技、行政同仁的投入，才有今日的規模。結合海報與數位展，期望在小小的空間，激發出愛與善的無限循環。

▲為追溯證嚴法師自1979年堅定在東部蓋醫院的悲心，新落成的院史館命名為「大愛醫療溯源館」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼館內結合海報與數位展，期望在小小的空間，激發出愛與善的無限循環。
 
大愛醫療溯源館位在大愛樓佛陀問病圖旁，揭幕儀式結束後，由策展的慈濟志工蕭慈力導覽，追溯當年證嚴法師發願建院的經過和堅定的毅力，從「掘井人」開始，及至無數護持建院的菩薩如湧泉自地湧出。數位館藏的內容還在持續增加中，蕭慈力師姊除解說策展內容的規劃與呈現，期許每一位踏入大愛醫療溯源館的人獲得感動，也期望館內的任何一張照片、一本書、一面牆或一段文字，可以為人帶來啟發和希望。

▲為追溯證嚴法師自1979年堅定在東部蓋醫院的悲心，新落成的院史館命名為「大愛醫療溯源館」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）
 
「醫療就是要守護生命、守護健康、守護愛。」證嚴法師慈示，時光飛逝，花蓮慈院建院至今已37年，點滴累積了許多人的愛，成就這分守護的力量。證嚴法師感恩所有大醫王與白衣大士的付出，期待未來的日子如同過去的37年，延續這份誠摯的愛，為人間付出。

花蓮慈院為東台灣唯一一家醫學中心，人力資源的擴充、設備的更新，以及醫療技術的精進，讓許多鄉親不用再盤山過嶺到外地求醫，就能獲得做好的治療與照護。林欣榮院長表示，感恩常住志工顏靜曦師姊、高銓德師兄團隊協助館內硬體及空間規劃，新加坡莫濟協師兄、蕭慈力師姊承擔策展，大愛溯源館不是單純的展示醫院歷史，更多的是感恩曾經為慈院付出的所有人，了解感恩前人所留下的腳印，期待未來有更多參與者，為東部醫療增磚添瓦，將這分承載眾人愛心與力量的歷史繼續書寫下去。
 

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