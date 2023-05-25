2024年3天以上假期剩4個　僅7天農曆春節連假要補班

記者陳家祥／台北報導

行政院人事行政總處表示，行政院依「紀念日及節日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，核定2024年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上連續假期（併同例假日）計4個，僅2月8日到2月14日的7天農曆春節假期需要調班調整。

人事行政總處指出，2024年度3日以上連續假期（併同例假日）計4個，分別為開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、兒童節及民族掃墓節（4日）及端午節（3日）。

人事總處表示，2023年因彈性調整放假及補行上班次數達6次，各界多所討論，贊成及反對意見兼具，經徵詢相關機關及參酌各界所提意見後，考量農曆除夕及春節係國人最重視的民俗節日，民族掃墓節具有慎終追遠特殊意涵，又為與國際金融市場接軌，減少對股匯市的影響，並紓解交通運輸量能，修正「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，將彈性調整放假的範圍，由現行「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」。補行上班原則由現行「提前於前一週星期六」，調整為「當週或次一週星期六」，以落實週休二日意旨。

以2024年政府行政機關辦公日曆表為例，依上開規定，農曆除夕前一日（2月8日）適逢星期四，調整為放假日，於2月17日（星期六）補行上班；農曆除夕及春節（2月9日星期五至2月12日星期一），因含2日例假日，於2月13日至14日（星期二、三）補假，兒童節及民族掃墓節毋須調整。