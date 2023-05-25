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明年只有4個連假　教團籲：小年夜彈性放假「不用補班補課」

▲明年3天以上連假只有4個，學校不需要再頻頻補課（圖／記者楊惠琪攝）

▲明年3天以上連假只有4個，學校不需要再頻頻補課（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年補班補課日多達6天，引爆民怨，行政院人事行政總處今（25日）公布「2024年政府行政機關辦公日曆表」，明年只有4個連假，而且只有1天因小年夜彈性放假，需在2月17日補班。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，政府調整方向正確，但小年夜應訂為國定假日，無須再行補班補課。

依據「2024年政府行政機關辦公日曆表」，明年3天以上連假只有4個，分別為開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、兒童節及民族掃墓節（4日）及端午節（3日），其中只有小年夜（2月8日）適逢周四，彈性調整為放假日，另於2月17日（六）補行上班。

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▲▼明年(2024)連假及補班情況。（圖／行政院提供）

▲明年連假及補班課情況。（圖／行政院提供）※點圖放大

侯俊良表示，今年連假多達8個、有6個補班補課日，創史上最多，引發教學現場許多困擾，明年的調整方向正確，但回到小年夜彈性放假的目的，是考量年節習俗、方便民眾返鄉、紓解國道、鐵路返鄉壓力等，認為政府應該把小年夜也納入農曆春節假期，明訂為國定假日，而且無須再行補班補課。

全國教育產業總工會理事長林碩杰也說，今年補班補課日過多且密集，造成教學現場混亂、學生學習意願低落，樂見明年的調整方案。他也肯定小年夜是很重要的節日，彈性調整放假有其必要，建議政府可以研議是否也將小年夜納入農曆春節。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，肯定明年行事曆調整的方向，連假就順其自然，不用刻意彈性放假再另行補班補課，認為家長若有旅遊需求，可以自己請假調度，況且連假的旅遊品質反而很差，讓很多家長卻步。

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