2024年「僅2月17日要補班」　竟藏超強1細節！上班族歡呼了

▲明年只有2月17日（星期六）要補班。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（2023）年地獄補班日有6次，引來民眾怨聲載道，如今行政院人事行政總處指出，明年只剩春節（2月8日至2月14）會補班1天，也就是2月17日要補上班而已，不過這次補班是放完春節才補班。消息曝光後，網友們紛紛鬆了一口氣大讚，「難得的好政策！要連休排自己的假就好！」

行政院人事行政總處公布，2024年只剩下春節要補班，總共為期7天連假中，因農曆除夕前一日（2月8日）適逢星期四，調整為放假日， 上班族要在2月17日（星期六）補行上班 ；至於2月9日至12日，因遇到2個例假日，會在2月13日至14日（星期二、三）補假，因此大家一路從2月8日休到14日。

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另外，明年3日以上連續假期（併同例假日）共有4個，分別為開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、兒童節及民族掃墓節（4日）及端午節（3日）。

▲2024年補班一覽表。（圖／記者朱祖儀製）



消息曝光後，PTT鄉民們都鬆了一口氣，「要連假就自己請，不要強制別人配合補班」、「勞工的心聲，大家都懂」、「本來就該這樣」、「反正連假也是塞在高速公路，還不如自己請特休分流休假出門」、「不要放+1，想周休二日還要請自己的假」。

《ETtoday新聞雲》粉專底下留言，網友也大讚，「不要補假都好」、「太好了！才不用一直補班補課，寧願正常上班」、「終於取消補班了」、「難得的好政策！要連休排自己的假就好，強迫連休跟強迫補班很沒意義」、「對服務業的是個好事，不然忙死 」、「終於不用那麼累的補班和塞車」、「落實周休二日，不要一直補班就好」、「我覺得改的很棒啊，X的星期一上到星期六真的超靠北」。

針對明年補班改為放完春節才上班，人事總處也說明，補行上班原則由現行「提前於前一周星期六」，調整為「當周或次一周星期六」，以落實周休二日意旨。