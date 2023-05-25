周玉蔻爆「民進黨將徵召黃捷」出戰立委　陳其邁回應了

▲民進黨主席賴清德24日宣布2024地方立委最新名單，高雄市議員黃捷指，年輕世代上陣。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨主席賴清德24日宣布2024地方立委最新名單，包含徵召時代力量前黨員吳崢、前議員曾柏瑜，並與無黨籍的李正皓合作。媒體人周玉蔻則在臉書爆料，高雄會讓無黨籍議員黃捷接棒立委劉世芳左營席位。對此，高雄市長陳其邁今天回應表示，等國民黨人選出來再來討論，「我們不急。」

周玉蔻日前爆料民進黨徵召秘辛，稱會由黃捷接棒不連任的民進黨左楠區立委劉世芳席位，據傳某在地立委不贊成，認為高雄黨籍議員足有勝算。

周玉蔻稱，黨中央評估黃捷具全國知名度，有指標性，可造出年輕世代與中間選民的支持波浪，強烈力挺，黃捷本人亦頗有意願，反對者應該不會堅持私見。

▲周玉蔻在臉書透露民進黨徵召立委秘辛。（圖／記者屠惠剛攝）

陳其邁今被問及此事回應，「現在國民黨還沒有塵埃落定，人選上還有一些爭議，我們就按照原來的進度不變，就等國民黨的人選出來，再來作討論，我們不急。」

▲陳其邁表示，等國民黨的人選出來，再來作討論。（圖／記者賴文萱翻攝）

在昨天民進黨公布新一波徵召名單後，黃捷則在臉書發文賀喜吳崢、曾柏瑜及李正皓，強調「年輕世代上陣了！新北戰將前進國會！加油！懇請中和、永和、新店區選民多多支持。」

至於是否會被徵召？黃捷表態說，不管對手是誰，綠營共同目標是全力以赴，把左楠一席守下來，不能成為高雄破口。她很認同賴主席所說的民主大聯盟，讓各種不同領域的人才加入，讓青年世代上陣，一起守住2024大選。