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快訊／確定出局！黃捷證實接民進黨中央電話：徵召人選不是我

▲黃捷看《人選之人》：編劇在寫我？（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）

▲周玉蔻在臉書爆料，高雄會讓無黨籍議員黃捷接棒立委劉世芳左營席位。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）

記者賴文萱／高雄報導

媒體人周玉蔻先前爆料，高雄會讓無黨籍議員黃捷接棒立委劉世芳左營席位，但昨（29）日深夜又爆，「左楠立委候選人提名民進黨在地議員勝出？我今天晚上『超級討厭民進黨』」。黃捷今日受訪證實，「昨天深夜有接到黨中央來電告知，徵召人選不會是我，接下來會團結前進，把每一席都顧好。」

黃捷表示，昨天有一份地方民調，那個民調黨中央有致電說明，他們沒有做這份民調，也沒有看過相關數字，地方謠傳的民調，自己也是第一次看到，數字就留給大家解讀。

▲▼高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於左楠立委徵召部分，她也證實，昨天深夜接到黨中央告知，徵召人選不會是我，自己一直很尊重黨中央安排跟考量，相信希望接下來一起努力，尤其這一次有很多立委不競選連任，本土派席次不樂觀，左楠這一席更為重要，接下來團結前進把每一席顧好，非常重要。

至於有人問說賴主席的民主大聯盟，她表示，自己一直都是表達肯定，台灣接下來10年必須凝聚最大社會共識，來成為台灣重要的力量，這個方向非常好，必須往這個方向邁進。

黃捷也提到，之前有被提在民主大聯盟名單上，她認為是因為她能跟年輕世代對話，在對年輕世代的關懷上也有很多努力，這是接下來她很重要的責任，要持續跟年輕世代溝通，爭取年輕人認同。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▲周玉蔻發文。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

目前國民黨由左楠選區（市議員第4選區）的市議員李眉蓁黨內民調勝出，綠營除了黃捷外，市議員李柏毅也表態爭取徵召。周玉蔻昨晚10時許則發文指出，「高雄，左楠立委候選人提名民進黨在地議員勝出？隨便啦！我今天晚上『超級討厭民進黨』！黃捷加油♥」，但並無指出「在地議員」是誰。

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