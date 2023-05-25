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搞出竹北天坑還政治獻金變租金　楊文科遭爆豐邑銷售中心做競辦

▲▼遭爆無償使用豐邑提供競選總部　楊文科回應了。（圖／歐陽霆提供）

▲縣議員歐陽霆質詢楊文科無償使用豐邑集團提供的場地做競選總部。（圖／縣議員歐陽霆提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

今日5月25日新竹縣議會定期會總質詢時間，縣議員歐陽霆針對近期「竹北天坑」豐采520建案所造成的天坑事件進行質詢。歐陽霆指出，楊文科縣長在競選連任期間不避嫌的使用建商的銷售展示中心作為競選總部，甚至從監察院政治獻金資料查出，楊文科其中一筆來至豐邑集團少東劉瑞麟的政治獻金金額「剛好等於」競選總部租金，懷疑楊文科無償使用業者提供場地，恐涉及刑法圖利行為。

歐陽霆指出，「仔細比對楊文科於第一任縣長、競選第二任連任期間的政治獻金資料，會發現其總共收受豐邑集團三筆共87萬7420元的政治獻金，再仔細針對其政治獻金支出的部分會發現，楊文科縣長在竹北的競選總部，支出金額同樣也是87萬7420，對象不是別人，就是豐邑集團的少東劉瑞麟」。

▲▼遭爆無償使用豐邑提供競選總部　楊文科回應了。（圖／歐陽霆提供）

▲▼歐陽霆指出，楊文科總共收受豐邑集團三筆共87萬7420元的政治獻金，與竹北競選總部支出金額相同。

▲▼遭爆無償使用豐邑提供競選總部　楊文科回應了。（圖／歐陽霆提供）

「這不是官商勾結，什麼才是官商勾結？」歐陽霆說，楊文科縣長口口聲聲說這次連任競選總部的使用，就是正常租賃行為，但如今卻被發現，這筆租金竟然是左手進、右手出，根本就是無償使用！

歐陽霆質疑，楊文科與豐邑集團的關係一直都曖昧不清，如今又被發現疑似無償使用建商展示中心作為競選總部，這也說明了為何楊文科縣府可以放任建商違法亂紀，多次坍塌並未進行問題改善，痛批「楊文科就是妥妥的免費仔！拿縣民的生命財產安全去換你的免費競選總部！」

▲▼遭爆無償使用豐邑提供競選總部　楊文科回應了。（圖／歐陽霆提供）

▲歐陽霆指出，政治獻金的來源就是豐邑集團的少東劉瑞麟。

「嚴厲譴責外界用不當連結打擊縣政府」楊文科也回應，競選期間所有政治獻金皆依法收受、申報，並可由公開資訊查閱，皆可受公評，並無外界所謂「對價」關係，呼籲外界勿用不當連結、張冠李戴的影射來誤導大眾。

面對私有建案，縣府一直嚴格監督、從未卸責，事發後已要求建商全面停工負起全責、依法裁罰，過程中一切依法依規、絕無寬貸。未來也會以更嚴格的標準持續為人民生命財產安全把關，並積極與轄下鄉鎮市公所合作，以民眾權益為最大考量。

對於縣議員的質詢，楊文科和豐邑集團目前尚未做出回應。

▲▼竹北天坑特斯拉、豐采520、新竹縣議員蔡蕥鍹、新竹縣議員歐陽霆。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼縣議員歐陽霆多次針對竹北天坑事件對縣政府進行質詢。（圖／上：記者陳凱力攝，下：歐陽霆提供）

▲▼政治獻金變租金　楊文科遭爆「無償使用」豐邑銷售中心做競辦。（圖／歐陽霆提供）▲▼政治獻金變租金　楊文科遭爆「無償使用」豐邑銷售中心做競辦。（圖／歐陽霆提供）

▲▼遭爆無償使用豐邑提供競選總部　楊文科回應了。（圖／歐陽霆提供）

▲▼豐采520建案地下室。

▲▼遭爆無償使用豐邑提供競選總部　楊文科回應了。（圖／歐陽霆提供）

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