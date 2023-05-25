「豐采520」B5施工現場曝！遭爆僅鋼板、角鐵支撐　豐邑說話了

▲縣議員歐陽霆於定期會上質詢，豐采520地下室5樓以下僅使用鋼板、角鋼支撐，建商與縣府皆做出回應。（圖／歐陽霆提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣議會第20屆第1次定期會，今(25日)上午縣議員歐陽霆針對「豐采520建案」施工問題提出質詢。除了縣府解釋尊重專業建議外，豐邑建設也說明B5以下選擇使用鋼板、角鐵支撐的理由。

歐陽霆表示，豐采520地基打的深度不夠、B5以下僅有薄弱鋼板跟角鐵支撐，被地下水衝破以後用沙包支撐等，認為坍塌是人禍，並援引專業技師的建議，詢問是否能把地下室注滿水以平衡壓力差，以避免造成更大的工安意外，此外還有莊敬六街出現裂縫，引述結構技師看法，認為假修復做得不確實，沒有搭配微型樁，造成土石流失等問題。

楊文科回應，所有建築施工計畫都有建築師、監造單位、土木結構技師在控管，縣府亦有專業技師提出建議，周邊道路土質還有鬆動的部分，要打CCP也就是低壓的鋼筋混凝土，都已經告知建商，建商後續要怎麼做搶險計畫、補強措施，縣府也會嚴密追蹤，至於地下室是否注水以平衡壓力等問題，工務處長江良淵則表示，「這是非常專業且嚴肅的問題，會尊重營造廠的技師及建築師」。

▲▼歐陽霆認為，竹北天坑事件是人禍，並引用結構技師看法，認為莊敬六街的裂縫是因為假修復做得不確實。（圖／上：新竹縣府提供、下：歐陽霆提供）

豐邑建設也針對今日歐陽霆質詢內容回應「一切皆依計畫施工」。豐邑機構執行長劉純芳說明，建案基地皆依施工計畫執行，Ｈ樁打設深度皆依計畫施工，並無議員所說不符之情事。開挖面以角鐵、鐵板施作之目的，是為了防止外壁土壤污染施工工作面，鐵板與開挖面之間的間隙也有施作 CCP 水泥漿，防止土壤中孔隙水滲出影響土壤穩定；另外，本案施工工法及地質條件，若於地下室注滿水來穩定地基，將使地下室開挖面土壤軟化，造成開挖面崩塌之危險，並不適合。

針對歐陽霆指出莊敬六路出現裂縫擴大為 3.5 公分，豐邑表示，這部分僅位於坍塌沉陷區域前後範圍，裂縫位置位於該社區地下室與無地下室交界處，主因為坍塌沉陷及事發後未立即回填所致，此範圍以外裂縫並無擴大情形。

豐邑指出，微型樁一般為結構體基腳不穩定的補強措施，沈陷區域並無構造物需要補強，而且沉陷區域經管線修復後，工地已採用控制性低強度混凝土材料（CLSM）確實回填完成，並無假修復不確實之情事。請民眾放心。