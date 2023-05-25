　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「豐采520」B5施工現場曝！遭爆僅鋼板、角鐵支撐　豐邑說話了

▲▼遭爆無償使用豐邑提供競選總部　楊文科回應了。（圖／歐陽霆提供）

▲縣議員歐陽霆於定期會上質詢，豐采520地下室5樓以下僅使用鋼板、角鋼支撐，建商與縣府皆做出回應。（圖／歐陽霆提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣議會第20屆第1次定期會，今(25日)上午縣議員歐陽霆針對「豐采520建案」施工問題提出質詢。除了縣府解釋尊重專業建議外，豐邑建設也說明B5以下選擇使用鋼板、角鐵支撐的理由。

歐陽霆表示，豐采520地基打的深度不夠、B5以下僅有薄弱鋼板跟角鐵支撐，被地下水衝破以後用沙包支撐等，認為坍塌是人禍，並援引專業技師的建議，詢問是否能把地下室注滿水以平衡壓力差，以避免造成更大的工安意外，此外還有莊敬六街出現裂縫，引述結構技師看法，認為假修復做得不確實，沒有搭配微型樁，造成土石流失等問題。

楊文科回應，所有建築施工計畫都有建築師、監造單位、土木結構技師在控管，縣府亦有專業技師提出建議，周邊道路土質還有鬆動的部分，要打CCP也就是低壓的鋼筋混凝土，都已經告知建商，建商後續要怎麼做搶險計畫、補強措施，縣府也會嚴密追蹤，至於地下室是否注水以平衡壓力等問題，工務處長江良淵則表示，「這是非常專業且嚴肅的問題，會尊重營造廠的技師及建築師」。

▲▼新竹縣議員歐陽霆。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼歐陽霆認為，竹北天坑事件是人禍，並引用結構技師看法，認為莊敬六街的裂縫是因為假修復做得不確實。（圖／上：新竹縣府提供、下：歐陽霆提供）

▲▼遭爆無償使用豐邑提供競選總部　楊文科回應了。（圖／歐陽霆提供）

豐邑建設也針對今日歐陽霆質詢內容回應「一切皆依計畫施工」。豐邑機構執行長劉純芳說明，建案基地皆依施工計畫執行，Ｈ樁打設深度皆依計畫施工，並無議員所說不符之情事。開挖面以角鐵、鐵板施作之目的，是為了防止外壁土壤污染施工工作面，鐵板與開挖面之間的間隙也有施作 CCP 水泥漿，防止土壤中孔隙水滲出影響土壤穩定；另外，本案施工工法及地質條件，若於地下室注滿水來穩定地基，將使地下室開挖面土壤軟化，造成開挖面崩塌之危險，並不適合。

針對歐陽霆指出莊敬六路出現裂縫擴大為 3.5 公分，豐邑表示，這部分僅位於坍塌沉陷區域前後範圍，裂縫位置位於該社區地下室與無地下室交界處，主因為坍塌沉陷及事發後未立即回填所致，此範圍以外裂縫並無擴大情形。

豐邑指出，微型樁一般為結構體基腳不穩定的補強措施，沈陷區域並無構造物需要補強，而且沉陷區域經管線修復後，工地已採用控制性低強度混凝土材料（CLSM）確實回填完成，並無假修復不確實之情事。請民眾放心。

►竹北10個里泡水中　公所緊急聯繫二河局開閘門加速排水

►新竹香山高中停課！　水淹「三姓橋地下道」畫面曝

►新竹縣28件淹水通報　海邊這個里超慘！居民哀嚎：全村泡水裡

►快訊／雷雨攻擊「新竹多區淹水」畫面曝　地下道緊急封閉

►竹市驚見團滅現場！22車全泡水...居民哭：根本來不及移
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
離譜畫面曝！三寶媽鬼切　女騎士猛撞噴飛
雪梨市中心大樓狂燒！「整片崩落」驚人畫面曝
獨／恐怖！他撂「10車13黑衣人」堵幼兒園
又一私校熄燈！　學生將轉介安置
綠鬣蜥大軍入侵！　高雄一晚狂抓74隻
LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了
快訊／災害搶修驚爆官商勾結！　19人被約談

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡劣！八卦山區傾倒1600噸廢棄物　南投環、警當場逮人

獨／孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13黑衣人」堵幼兒園

快訊／下班注意！國3霧峰系統「1大車、2小車」追撞　回堵1K

離譜畫面曝！三寶媽快車道鬼切右轉　女騎士來不及煞猛撞噴飛

快訊／上海移遠通信涉違法招募　在台經理「借殼」挖角5G人才

「豐采520」B5施工現場曝！遭爆僅鋼板、角鐵支撐　豐邑說話了

快訊／石碇災害搶修爆官商勾結　前區長涉洩底價...19人被約談

快訊／im.B詐25億風暴擴大！第3波大搜索展開　16人約談到案

掘墳橇棺22座！盜墓者驚見大眼長髮女　2人猝死牽連長輩遭索命

校長涉猥褻國小女童…8年後還想約見面！女大生長大不忍了怒告

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

外送員遇三花貓賴保溫箱　他苦喊「下來」全被無視

惡劣！八卦山區傾倒1600噸廢棄物　南投環、警當場逮人

獨／孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13黑衣人」堵幼兒園

快訊／下班注意！國3霧峰系統「1大車、2小車」追撞　回堵1K

離譜畫面曝！三寶媽快車道鬼切右轉　女騎士來不及煞猛撞噴飛

快訊／上海移遠通信涉違法招募　在台經理「借殼」挖角5G人才

「豐采520」B5施工現場曝！遭爆僅鋼板、角鐵支撐　豐邑說話了

快訊／石碇災害搶修爆官商勾結　前區長涉洩底價...19人被約談

快訊／im.B詐25億風暴擴大！第3波大搜索展開　16人約談到案

掘墳橇棺22座！盜墓者驚見大眼長髮女　2人猝死牽連長輩遭索命

校長涉猥褻國小女童…8年後還想約見面！女大生長大不忍了怒告

親子沙灘變露天摩鐵！她跨坐騎上「激烈搖擺」　無視小孩就在旁邊

外面打雷柴柴看窗裝鎮定　「後腳露餡」開震動模式千人心疼

水龍頭「開關竟在地上」　他第一次用驚呆！6千人讚：家裡也想裝

先探／大立光以戰逼單　築起護城河

InnoVEX2023匯聚22國新創動能　展現產業未來無限可能

解決大溪塞車噩夢　市議員李柏坊提「解方」

樂天思考黃子鵬、陳克羿先發2選1　朱育賢最晚下周歸隊

桃園閩南文化節系列活動「鬥陣Ⅲ」　7／1起熱鬧登場

大便黏馬桶沖不掉！醫曝「便如筆細」6警訊：小心大腸癌

不怕燒毀！　MSI微星發表全新機殼、一體式水冷全新散熱架構

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

即／新北女13樓墜落！再遭鐵桿穿身慘亡

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

即／準新郎醫對正妹打手槍　台南衛生局長：已放棄報到

快訊／飛龍瀑布搜救員最下層深潭尋獲1男1女

妻想出家　夫見內褲男坐床上氣炸

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

陰經龍狠殺女友！二審維持原判　死者弟：我很失望

超商浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任

直播主之亂　連千毅判刑7年定讞

板橋江子翠站旁建案「路面下陷10cm」　封鎖回填

更多熱門

相關新聞

楊文科競選總部　遭爆無償使用

楊文科競選總部　遭爆無償使用

今日5月25日新竹縣議會定期會總質詢時間，縣議員歐陽霆針楊文科縣長在競選連任期間使用建商的銷售展示中心作為競選總部，甚至從監察院政治獻金資料查出，楊文科其中一筆來至豐邑集團少東劉瑞麟的政治獻金金額「剛好等於」競選總部租金，懷疑楊文科無償使用業者提供場地，恐涉及刑法圖利行為。

朱曉彤獲大量特斯拉股票　市值超過19億

朱曉彤獲大量特斯拉股票　市值超過19億

竹北天坑傳馬達聲　建商回應了

竹北天坑傳馬達聲　建商回應了

開特斯拉加油被笑　她一招反擊酸民

開特斯拉加油被笑　她一招反擊酸民

特斯拉Cybertruck雪地測試曝

特斯拉Cybertruck雪地測試曝

關鍵字：

天坑特斯拉豐邑豐采520

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面