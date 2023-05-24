「竹北天坑」旁建案深夜驚傳抽水馬達聲　豐邑建設回應了

▲住戶錄下「豐采520」深夜的畫面，質疑工地偷施工。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹北「豐采520」建案旁「天坑」日前還未回填，新竹縣政府專案小組22日審查豐邑建設所提搶險計畫，遭專家委員認為仍不夠詳盡、不允許以「搶險」名義偷渡復工，沒想到23日深夜，又有住戶發現工地傳出「抽水馬達聲」，立即拿出手機錄下做為證據。

社區住戶23日晚間10時52分傳出一段畫面到群組，表示「剛剛錄的，有拍到抽水馬達的聲音」、「剛剛有一輛機車進去，沒拍好，只看到後面的車燈，可以看到燈光亮亮的」、「這個水聲有比較明顯嗎」。

對於住戶的投訴，新竹縣府工務處表示，「抽水非屬工程進度的一部分，是為保全現場」，認定豐邑建設並未違法偷施工。

▲工務處也回應，抽水是為保全現場，不屬於施工內容。

豐邑建設執行長劉純芳則回應，在地下室未完工前，因為會有地下水微微滲進來，加上最近一直下雨，只要偵測到地下室有水，抽水馬達就會啟動。近日由於瑪娃颱風逼近，為加強防颱措施，有請工人做模板、外架巡檢、雜物及鋼構巡檢等結構的固定，這些防颱項目都是為了維護工地以及附近居民安全，這部分造成鄰近居民困擾與誤解，深感抱歉。

劉純芳強調絕對沒有偷施工，現在所有工程完全暫停，還要等縣府核准搶險，這期間如有工地內需要做的防颱項目等，會同步報告工務處以避免誤解。