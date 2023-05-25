高雄重症兒虐護理師遭爆虐童　 衛生局突襲抽查！16童照護狀況曝

▲市立醫院住宿型長照機構護理師涉嫌不當照顧孩童，衛生局處停業4個月處分。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市一家市立醫院住宿型長照機構，專收治重大兒虐致重度身心障礙孩童，不料日前有一名10歲孩童被送醫救治，身上出現多處瘀青，市府調查後竟發現是機構內的護理師、照護員涉嫌虐童。對此，高雄市衛生局今（25）日上午前往無預警抽查，逐一檢視後，其他16名幼童身體皮膚外觀並無異常情形。

這家市立醫院住宿型常照機構孩童於3月29日因出現呼吸道症狀，被轉診到他院治療，醫師發現這名孩童右下眼瞼、左胸前及右膝瘀傷有輕微瘀傷，發現疑有不當照顧行為，依法通報社會局。

▲高雄市衛生局無預警抽查重症兒虐長期照護專責機構。（圖／記者賴文萱翻攝）

社會局進行調查並調閱2-3月的監視器畫面，發現錄影帶內護理師及照護員疑有不當照顧之行為，數次拍打孩童的臉部，社會局立即召開專家研商會議，認定2名行為人已違反兒少法，將依法嚴懲6萬至60萬元。某市立醫院也將對該長照機構負責人進行懲處。

衛生局今天上午無預警赴該機構進行抽查，查核結果為開放床數49床，設置護理人員7位、照服員17位；現住幼童25位，9成持有身心障礙證明，查核現場有16名幼童，照護人力護理人員2位、照顧服務員4位，符合法規設置標準。

現場也逐一檢視現住幼童的身體、皮膚外觀有無異常情形，並全面性檢視幼童受照護狀況，及抽查照護紀錄（含身心評估、護理照護、生活照顧及醫師巡診紀錄），抽查結果皆符合規定。

▲高雄市社會局認定機構護理師、照護員有不當照護行為，依法開罰。（圖／ETtoday資料照）

另外，衛生局並針對幼童相關專業照護內容查核，業務負責人表示，針對幼童特殊需求，安排每個月辦理跨專業個案討論，小兒科醫師定期診察評估每個月2次，及復健科、神經內科之診察及中醫針灸等每2個月一次。

至於社會心理評估（含生理、心理、學習、行為表現等層面）於入住時進行評估，後續每3個月及依幼童狀況予不定期進行評估；有心理衡鑑評估需求之幼童予每週一次，評估疑似異常之幼童，予轉介至專科進行後續處治。

衛生局強調，將持續督導機構加強照護品質監控與人員教育訓練及管理，並配合無預警抽查，以維護安全照護。社會局指出，院方已立即糾正當事人行為且將相關涉案人員調離服務單位，其中一名護理師因事證確鑿，經高雄市衛生局以違反護理人員法第35條規定處以停業4個月的處分，該家市立醫院也召開人審會審議，已於今年5月4日開除。