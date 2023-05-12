19歲小媽媽認了！　餵太多止痛藥「害死出生38天親兒」

▲ 艾莉和兒子都由母親撫養，沒想到母親意外過世。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國發生一起悲劇，一名年僅16歲的小媽媽讓出生僅38天的兒子服下過量止痛藥而死，還導致他身上至少2處骨折，事隔3年終於承認犯下過失殺人及虐童，正等待判決結果。

根據《太陽報》，19歲女子艾莉（Ellie Jacobs）承認於2020年6月3日對當時出生僅38天的兒子亞契（Archie Jacobs）犯下過失殺人，上周開庭時仍否認謀殺及虐童指控，但陪審團10日得知，她現已承認虐童。

亞契出生於2020年4月28日，6月4日晚間至5日凌晨之間身亡，死於過量服用止痛藥「撲熱息痛」（Paracetamol），當時僅有5周大。驗屍發現他身上還有2處骨折，分別在右脛骨及右腳大拇指，是在他死前3至7天造成。

檢方說明，艾莉16歲時生下亞契，當時住在比德爾斯登（Biddlesden）露營車營地，但她的伴侶在亞契出生前搬走，艾莉和亞契都由艾莉的母親莎拉（Sarah Jacobs）撫養，不幸的是莎拉2020年5月10日因交通事故而死。

艾莉承認因過量餵食止痛藥造成亞契死亡，也承認造成他骨折，但否認有意殺害或導致嚴重身體傷害，目前被還押候審，判決結果將於24日出爐。