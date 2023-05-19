2歲女童餓到吃狗飼料！死後腸胃「剩1塊蘿蔔」　父母遭重判30年刑

▲南韓2歲女童只能靠吃狗飼料、狗便為生，最後餓死。（示意圖，非當事者／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一對年僅20多歲的夫妻罔顧為人父母的責任，不僅多次無故外宿，更只顧著在網咖玩電腦遊戲，長期以來疏於照顧年僅2歲的女兒、17個月大的兒子，導致子女們嚴重營養不良，女兒餓到靠吃狗飼料、狗排泄的糞便為生，最後被繼父毆打到腦出血致死，屍體腸胃裡只剩下一小塊蘿蔔。

根據韓媒《中央日報》，南韓蔚山廣域市南區一對年僅20多歲的夫妻，從2021年10月起至去年3月，長期以來疏於照顧2歲大的女兒和17個月大的兒子，親生母親A某、繼父B某今（19）日被大法院（最高法院）以虐待殺害兒童、慣性遺棄兒童、放任和虐待兒童、傷害等罪嫌重判30年有期徒刑定讞。

調查結果指出，A某以養育子女壓力過重為由，從女兒死前的5個月經常無故外宿，至於B某則經常將子女們丟棄家中不顧，獨自一人跑到網咖玩電腦遊戲，夫妻倆5個多月以來沒讓子女們吃飽、也鮮少讓子女們喝水，導致子女們嚴重營養不良，17個月大的兒子被人發現時體重只有5公斤。

女兒去年2月餓壞了，只能吃家中飼養寵物犬剩下的狗飼料，以及狗狗排泄的糞便尿液來填飽肚子，最後餓到昏倒在地上。繼父B某看到女兒餓壞昏倒後，竟然不採取任何急救措施，只顧著拍照給妻子A某看。

直到去年3月，女兒為了尋找剩餘的任何一塊食物而翻垃圾袋，遭到繼父B某發怒嚴厲喝斥、重擊腦袋，最後因為腦出血而死亡。司法機關在驗屍後發現，該名女童的體內只剩下一小塊紅蘿蔔。

一、二審法官皆認為該對夫妻罔顧為人父母的責任，疏於照料孩童、未提供吃食，最後導致女兒餓死，因此皆重判30年徒刑，兩人不服而提出上訴，最後遭到大法院駁回，維持二審判決結果定讞。